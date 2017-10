Randalierer verletzt Polizisten Der junge Mann hat nun mit fünf Anzeigen zu rechnen. Der 24-jährige Rumäne soll im Laufe des Tages dem Amtsrichter vorgeführt werden.

Zeugen alarmierten am Dienstag gegen 15.40 Uhr die Polizei, dass ein junger Mann in der Albertstraße in Döbeln randalieren würde. Mit einem Baseballschläger habe er fünf Fensterscheiben und einen abgestellten BMW beschädigt, so die Anrufer.

Wenig später konnten die Beamten den Beschriebenen in Tatortnähe aufgreifen. Es handelte sich um einen 24-jährigen rumänischen Staatsbürger, der erheblichen Widerstand leistete. Er schlug und trat unvermittelt auf einen der Polizisten ein, so dass dieser leicht verletzt wurde. Zudem bespuckte der Tatverdächtige zwei weitere Beamte, die ihn zur Räson bringen wollten. Den Polizisten gelang es schließlich, den 24-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen.

Fünf Anzeigen wurden in der Dienststelle gegen den jungen Mann aufgenommen: wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und gleich zweimal wegen Beleidigung. Sein angerichteter Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5 000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. Nach Polizeiangaben wird der 24-Jährige im Laufe des Tages am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. (SZ)

