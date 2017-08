Randalierer nerven Feuerwehr

Kaputt: der Info-Schaukasten der Radeberger Wehr am Edeka-Parkplatz Pulsnitzer Straße. © Thorsten Eckert

Feuerwehrchef Frank Höhme ist hörbar sauer. „Ich kann solche sinnlose Zerstörungswut einfach nicht verstehen, das nervt einfach nur“, sagt er. Und meint die Randalierer, die am Wochenende den Informations-Schaukasten der Radeberger Wehr am Parkplatz vorm Radeberger Edeka-Markt an der Pulsnitzer Straße demoliert haben. „Wir haben Anzeige erstattet, vielleicht gibt es ja Zeugen, die etwas gesehen haben“, hofft Frank Höhme.

Sauer ist er zum einen, „weil wir jetzt wieder Kosten und Aufwand haben, um den Kasten in Ordnung zu bringen“, macht der Feuerwehrchef klar. Außerdem könne die Wehr und auch der Förderverein nun hier nicht mehr für ihre Veranstaltungen werben. Und zum anderen nervt es ihn auch, „weil das ja auch eine Werbemöglichkeit für Firmen ist, die uns unterstützen – und das ist sehr, sehr wichtig“, ist Frank Höhme überzeugt. Wer zu viel Kraft habe, findet er, solle sich lieber als Aktiver bei der Feuerwehr anmelden. (SZ/JF)

zur Startseite