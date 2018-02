Randalierer machen S-Bahn unbrauchbar Nach einem nur fünfminütigen Gewaltexzess mussten am Donnerstagnachmittag drei Waggons aus dem Verkehr gezogen werden.

Eine zerstörte Glastür © Bundespolizei

Randalierer haben am Donnerstagnachmittag drei S-Bahn-Waggons verwüstet. Die beiden unbekannten Männer stiegen kurz nach 14 Uhr in Dresden-Dobritz in den Zug Richtung Meißen. Sie drehten an ihrer Box die Musik laut auf, beleidigten und belästigten die Fahrgäste, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Eine Waggontür wurde durch die Täter so heftig aufgestoßen, dass das Glas zu Bruch ging. Umherfliegende Splitter trafen einen Reisenden und verletzten ihn.

Am Haltepunkt Strehlen stiegen sie zwar aus der S-Bahn aus. Doch am Bahnsteig ging der Gewaltexzess weiter. Einer der Männer trat offenbar wahllos gegen alle Wagentüren. Die Schäden waren laut Ermittler so immens, dass insgesamt drei Waggons aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Die Polizei sucht jetzt nach den dunkel gekleideten Tätern. Wer sich im Zug der Linie S1 mit der Nummer 31740 befand und etwas zu den Verdächtigen oder der Tat sagen kann, wird gebeten, sich zu melden. Tel.: 815020

