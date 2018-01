Randalierer machen Eltern wütend Über Silvester haben sich Unbekannte an der Grundschule Breitscheidstraße ausgetobt – nicht zum ersten Mal.

Eltern sammeln Altpapier, Randalierer stecken es an. © Sebastian Schultz

Riesa. Der Brandgeruch ist auch nach einer Woche noch zu spüren: Er kommt aus einem Container am Rand des Schulhofs an der Breitscheidstraße. Dort sammeln Schüler, Eltern, Großeltern Altpapier – um der Einrichtung einen kleinen Obolus zu ermöglichen. Und genau diese gebündelten Zeitungsstapel haben Unbekannte in der Silvesternacht angesteckt. „Ich hab ja Verständnis dafür, dass geböllert wird“, sagt Elternsprecherin Mandy Schmidt. „Aber was da passiert ist, geht gar nicht!“

Denn der angesteckte Papiercontainer war nicht das einzige Problem: Außerdem wurden an den Schultüren Böller gezündet, was man der Fassade noch ansieht. Und auf dem Areal ringsum wurden Sektflaschen zerschlagen. „Direkt vor dem Spielplatz! Wir haben unsere Kinder morgens durch Scherben hindurch bringen müssen“, sagt die Mutter. Sie möchte, dass die Täter ermittelt und bestraft werden – am besten mit der Pflicht, den Besen in die Hand zu nehmen.

Den musste nun allerdings zwei Tage lang der Hausmeister schwingen, sagt Rathaus-Pressesprecher Uwe Päsler. Auch die Feuerwehr sei nachts vor Ort gewesen, um den Container zu löschen. Außerdem seien zwei Papierkorbeinsätze kaputt gegangen, aber schon ersetzt worden. Weil der Schaden überschaubar war, habe man keine Anzeige gemacht. Mandy Schmidt dagegen wünscht sich, dass es Konsequenzen gibt. „Schon mehrfach wurde auf dem Schulhof randaliert – dabei wohnen doch nebenan überall Leute.“ Die müssten doch was sehen – und dann die Polizei holen.

zur Startseite