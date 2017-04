Randalierer in Freital unterwegs

Scheiben bei Minibagger eingeschlagen

Freital. Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende am Platz der Jugend in Freital-Potschappel randaliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beschädigten sie einen Minibagger, der dort abgestellt war. Die Täter zerschlugen eine Seitenscheibe und verursachten dadurch einen Schaden von rund 500 Euro. Der Schaden wurde der Polizei am Montagabend gemeldet. Die Ermittlungen gegen die Randalierer haben begonnen. (SZ)