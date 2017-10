Randalierer festgenommen Am Dienstag verletzte er Polizisten. Im Januar stach der 24-Jährige am Staupitzbad mit einem spitzen Gegenstand zu.

Mit einem Baseballschläger zerstörte der Mann insgesamt fünf Fensterscheiben in Döbeln. © André Braun

Da hatte sich der 24-jährige Rumäne wohl zu viel geleistet, als er am Dienstag durch die Döbelner Albertstraße zog. Am Mittwoch erließ die Ermittlungsrichterin am Chemnitzer Amtsgericht Haftbefehl gegen den jungen Mann. „Er befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt“, informierte Polizeisprecher Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz.

Zeugen hatten den Mann am Dienstag gegen 15.40 Uhr dabei gesehen, wie er mit einem Baseballschläger fünf Fensterscheiben in einem Wohnhaus an der Albertstraße zerstört sowie einen abgestellten BMW beschädigt hatte. Sie informierten die Polizei. Wenige Meter vom Tatort entfernt hatten die Beamten den Tatverdächtigen aufgegriffen. Er leistete erheblichen Widerstand, so der Polizeisprecher. Ein 28-jähriger Polizist wurde getreten und geschlagen. Er trug leichte Verletzungen davon. Weitere Beamte, die versuchten, den Mann festzuhalten, wurden bespuckt. Erst mit Zwang gelang es der Polizei, den Mann in Gewahrsam zu nehmen.

Auf der Dienststelle wurden gegen ihn fünf Anzeigen aufgenommen: zwei wegen Beleidigung, jeweils eine wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. An der Albertstraße richtete er einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro an.

Vor Gericht ist der Mann kein Unbekannter. Gegen ihn liefen bereits Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, wie Staatsanwältin Dagmar Riedel von der Staatsanwaltschaft Chemnitz bestätigte. Der damals 23-Jährige hatte am 23. Januar 2017 kurz nach 5 Uhr vor der Döbelner Diskothek Staupitzbad mit einem spitzen Gegenstand auf einen damals 22-Jährigen eingestochen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch ein damals 25-Jähriger ist bei dem Streit leicht verletzt worden. Er war zwischen die beiden gegangen.

Nach dem Vorfall kam der Rumäne in Untersuchungshaft. „Der Haftbefehl in dieser Sache wurde am 20. Februar außer Vollzug gesetzt“, so Riedel. Hauptverhandlungstermin in dem Fall ist am 24. Oktober am Chemnitzer Amtsgericht. In der Vergangenheit wurde gegen ihn zudem wegen des Verdachtes der Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls ermittelt.

