Randalierer beschädigen Außenspiegel

Symbolbild: Die Polizei ermittelt wegen mehrfacher Sachbeschädigung in Görlitz. © dpa

Görlitz. Unbekannte haben am Wochenende die Außenspiegel von neun Fahrzeugen beschädigt. Die Autos waren in der Jauernicker Straße geparkt. Am Sonntag, gegen 8.30 Uhr, wurde der Schaden bemerkt. Wie eine Polizeisprecherin weiter berichtet, wurde auch ein dort abgestellter Reisebus von den Randalierern in Mitleidenschaft gezogen. Er sei auf einer Fläche von etwas 30 mal 40 Zentimetern mit weißer Farbe beschmiert worden. Über den Inhalt der Schmiererei konnte die Polizei auf Nachfrage keine Auskunft geben. Es ist insgesamt ein Sachschaden von etwa 1 500 Euro entstanden. (szo)

