Randalierer auf Tour

VW-Transporter gestohlen Taubenheim/Spree. Einbrecher haben in Taubenheim einen VW-Transporter gestohlen. Das Fahrzeug stand laut Polizei in einer abgeschlossenen Garage. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Beim Herausfahren aus dem Grundstück beschädigten die Täter den linken Kotflügel, auch der linke Außenspiegel wurde abgerissen. Der grüne Transporter ist 19 Jahre alt. Er hat das Kennzeichen BZ-FF 482. Der Zeitwert wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Baucontainer geplündert Cunewalde. Rund 2.000 Euro Schaden sind bei einem Einbruch in Cunewalde entstanden. Unbekannte knackten einen Baucontainer und ließen unter anderem einen Akkuschrauber und eine Handkreissäge mitgehen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagmittag und Sonnabendfrüh.

Fahrrad entwendet Bautzen. Ein Fahrrad ist am Sonnabendnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße in Bautzen gestohlen worden. Das Damenfahrrad der Marke Winora/Grenada war nicht angeschlossen. Es hat einen Wert von etwa 350 Euro.