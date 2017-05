Randalierer auf frischer Tat ertappt

Oberlichtenau. Anwohner haben am Montagabend in Oberlichtenau einen randalierenden Mann auf frischer Tat gestellt. Ein Zeuge hatte den Deutschen dabei beobachtet, wie er Teile eines Stacheldrahtzauns auf den Alwin-Richter-Weg warf und anschließend davon fuhr. Wenig später kehrte der Mann zurück und beobachtete, ob jemand über die Hindernisse auf der Straße fuhr. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz stellte bei dem 57-Jährigen ein Einhandmesser sicher.

Ohorn/Weißenberg. Für die Fahrer von zwei überladenen Lkw endeten die Touren am Montag auf der Autobahn. Die Beamten hatten zunächst auf der A 4 bei Ohorn einen Peugeot mit Anhänger kontrolliert. Der Anhänger wog zweieinhalb Tonnen - erlaubt gewesen wäre maximal eine Tonne. Die Beamten untersagten dem 42 Jahre alten Pkw-Fahrer die Weiterreise. Am Nachmittag überprüften die Beamten auf einem Autobahnparkplatz bei Weißenberg einen Kleintransporter. Der Iveco hätte höchstens dreieinhalb Tonnen wiegen dürfen. Tatsächlich brachte der Lkw jedoch auf 6 120 Kilogramm auf die Waage, was einer Überladung von 75 Prozent entsprach. Die Fahrt des 36-Jährigen endete damit vorerst, bis umgeladen wurde.

Gegen Feiertagsfahrverbot verstoßen

Bautzen/Dresden. Streifen des Autobahnpolizeireviers haben am langen Wochenende auf der A 4 sechs Lkw gestoppt, deren Fahrer gegen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot verstoßen hatten. Diese Regelung gilt für Lkw über 7,5 Tonnen oder Lkw mit Anhängern. Die Beamten untersagten den Betroffenen die Weiterfahrt bis zum offiziellen Start am Montagabend um 22 Uhr. Die Fernfahrer erwarten Bußgelder in Höhe von 120 Euro. Sollten die Speditionen die Fahrten angeordnet haben, müssen diese ein Bußgeld in Höhe von 570 Euro zahlen.