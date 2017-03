Randalierend durch die Stadt

Gestohlenes Auto sichergestellt Bautzen. Einen im Raum Kassel gestohlenen Audi Q 5 haben Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen am Dienstagmorgen auf der A 4 sichergestellt. Den Beamten war der weiße Pkw unweit von Bautzen aufgefallen. Sie lotsten den Wagen auf den Parkplatz Wiesaer Forst. Der 26-jährige Pole am Steuer des Audi folgte den Weisungen der Polizisten anstandslos. Sie nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest.

Randalierer kippen Verkehrszeichen um Bautzen. In der Nacht zu Dienstag alarmierte ein Zeuge in Bautzen die Polizei, weil zwei Personen randalierend durch die Straßen zogen. Die 18- und 20-jährigen Deutschen kippten Verkehrszeichen um. Außerdem entfernten sie zwei Lampen von der Baustellenabsicherung an der Straßenecke Muskauer Straße/Am Ziegelwall und nahmen diese mit. Eine der Lampen wurde auf die Fahrbahn geworfen und dabei beschädigt. Die zweite fand eine Streife am Gesundbrunnenring vor einem Hauseingang.

Unfall beim Überholen Salzenforst. Zu einem Unfall kam es Montagnachmittag auf der A 4 in Fahrtrichtung Görlitz. Der Fahrer eines Opel Movano scherte zwischen den Anschlussstellen Uhyst am Taucher und Salzenforst auf die linke Fahrspur aus und bemerkte dabei zu spät einen bereits überholenden VW Passat. Durch den seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge rutschte der Volkswagen gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt.

An der Leitplanke gelandet Burkau. In der Nacht zum Dienstag landete ein Pkw auf der A 4 bei Burkau an der Mittelleitplanke. Der Fahrer war nach links ausgewichen, weil ein Laster auf seine Fahrspur gezogen war. Am Auto entstand dabei Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Das Autobahnpolizeirevier ermittelt nun wegen Fahrerflucht.

Berauscht in den Graben gerutscht Haselbachtal. Ein 38-jähriger war am Montagmorgen mit einem Fiat auf der Kreisstraße von Möhrsdorf in Richtung Rehnsdorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Die hinzu gerufene Streife des Polizeireviers Kamenz überprüfte die Fahrtauglichkeit des Mannes. Ein Drogentest verriet den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten begleiteten den Betroffenen zur Blutentnahme. Auf den 38-Jährigen kommen ein Monat Fahrverbot, mindestens 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zu.

Scheinwerfer abmontiert Ottendorf-Okrilla. Diebe haben am Montag den rechten Scheinwerfer eines Sattelzuges abmontiert und gestohlen. Der Laster stand auf dem Autobahnrastplatz „Am Eichelberg“ bei Ottendorf-Okrilla. Der Fernfahrer veranlasste die Reparatur. Der Schaden belief sich auf 250 Euro.

Verdächtige Fahrzeuge im Gewerbegebiet Radeberg. An der Carl-Eschebach-Straße in Radeberg sind in den vergangenen Tagen Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen aufgefallen, die auffällig langsam durch das Gewerbegebiet fuhren. Die Insassen haben sich offenbar für die Grundstücke und Häuser der ansässigen Firmen interessiert. Einige sollen auch fotografiert haben. Die Polizei bittet Anwohner, verdächtige Beobachtungen möglichst sofort zu melden. Hinweise: 03578 3520

Mülleimer aus Verankerung gerissen Bischofswerda. Randalierer haben am Montagabend einen Mülleimer am Bahnsteig 3 des Bischofswerdaer Bahnhofs aus der Verankerung gerissen. Außerdem haben sie den Fußgängertunnel beschmiert. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lack zerkratzt Lichtenberg. Am Montagmorgen informierte der Eigentümer eines Opel Vectra die Polizei, dass sein Wagen am letzten Wochenende zerkratzt wurde. Das Auto stand am Auenweg in Lichtenberg. Es entstand Schaden in Höhe von rund 3 000 Euro.

VW gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Bautzen einen VW Golf V gestohlen. Das blaue Auto mit den amtlichen Kennzeichen BZ-MY 228 stand an der Mühlstraße. Den Zeitwert des elf Jahre alten Pkw bezifferte der Eigentümer mit rund 3 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.