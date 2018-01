Randalierend durch Bautzen gezogen

Unfall auf der Autobahn Weißenberg. Mehrere Fahrzeuge waren am Montagabend in einen Unfall auf der A 4 in der Nähe von Weißenberg verwickelt. Der 51-jährige Fahrer eines MAN hatte dabei gleich in mehrfacher Hinsicht Pech. Auf der Fahrt nach Dresden platzte an einer Achse des Aufliegers der rechte Reifen. Die Karkasse wurde völlig zerfetzt. Sie verteilte sich auf den Fahrbahnen. Der Mann hielt zwar sofort an, aber noch bevor er die Unglücksstelle absichern konnte, rauschten ein weiterer Sattelzug Scania sowie ein VW Golf und ein BMW über die Reifenteile und beschädigten ihre Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro.

Sportrasen beschädigt Göda. Ärger in Göda: Unbekannte richteten in der Nacht zum Montag auf dem Sportplatz am Presker Weg großen Schaden an. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Platz und beschädigten dabei den Zaun. Dann fuhren sie mit einem Fahrzeug auf den Rasen – und hinterließen dabei tiefe Spuren. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2500 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Sprinter entwendet Bautzen. In der Nacht zu Dienstag stahlen Unbekannte an der Welkaer Straße in Bautzen einen Mercedes-Benz. Der weiße Sprinter mit Baujahr 2017 hatte das Kennzeichen BZ BC 1005. Nach dem Wagen wird international gefahndet. Der Wert als Neuwagen betrug etwa 40000 Euro. Im Transporter befand sich eine auf der Pritsche befestigte Rüttelplatte im Wert von rund 8000 Euro.

Radfahrerin schwer verletzt Wittichenau. Bei einem Unfall auf der Kamenzer Straße in Wittichenau ist am Dienstagvormittag eine Frau schwer verletzt worden. Die 76-jährige Radfahrerin war mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Offenbar scherte die Seniorin hinter einem am Fahrbahnrand stehenden Kleintransporter aus und kollidierte dann mit dem auf sie zufahrenden, unbeladenen Holztransporter, heißt es von der Polizei. Der 34-jährige Lasterfahrer konnte den Zusammenstoß trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Seniorin in ein Klinikum.

Transporter macht sich davon Wachau. Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall am Montagmorgen im Ortsteil Leppersdorf. Ein Transporter mit Kastenaufbau fuhr gegen 7.55 Uhr dicht hinter einem Lkw auf der Dresdner Straße in Richtung Radeberg. Beim Ausscheren nach links stieß er mit dem Spiegel gegen einen entgegenkommenden VW. Am Sharan entstand dabei Schaden von rund 3000 Euro. Beide Fahrzeugholme wiesen Beschädigungen auf. Beide Scheiben der vorderen Türen gingen zu Bruch. Der 46-jährige VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen durch herumfliegende Glassplitter. Der Transporter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Rufnummer 03578 3520

Unter Drogen am Steuer Weißenberg. Kurz vor Mittag haben Autobahnpolizisten am Montag den Fahrer eines Renaults Master kontrolliert, der auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs war. Ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Dem 27-Jährigen nahm ein Arzt eine Blutprobe ab. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Dem Mann drohen nun 500 Euro Bußgeld.

Zeugen zu Parkplatzrempler gesucht Königswartha. Auf dem Netto-Parkplatz in Königswartha wurde am vergangenen Freitag ein Auto beschädigt. Ein unbekanntes, vermutlich grünes Fahrzeug hat den direkt am Ladeneingang parkenden weißen Mercedes an der hinteren rechten Tür erwischt. Der Sprinter ist ein Pritschenwagen und hat seitlich die Aufschrift „Reno-Bau“. Der Betroffene schätzte den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizei unter Telefon 03571 4650.