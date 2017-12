Aus dem Gerichtssaal Randale vor der Notaufnahme Ein Mann will sich selbst in die Psychiatrie einweisen. Als man ihn nicht einlässt, dreht er durch und randaliert.

Blick in die Radebeuler Notaufnahme. Weil ein Betrunkener nachts nicht auf die Station gelassen wurde, randalierte er auf dem Parkplatz. © Arvid Müller

Radebeul. Es ist mitten in der Nacht kurz nach 2 Uhr, als in der Notaufnahme der Elblandklinik in Radebeul ein Mann auftaucht. Er ist offensichtlich stark alkoholisiert, hat eine Flasche in der Hand und will sich selbst in die Psychiatrie einweisen. Er weigert sich, seinen Namen zu nennen, will auch seine Versichertenkarte nicht zeigen. Und das, obwohl er Alkoholentzug machen möchte. Nicht zum ersten Mal. Dreimal schon hat er solch einen Entzug hinter sich. Gebracht hat es nichts, jedes Mal wurde er wieder rückfällig. Eine Therapie hatte er nach dem Entzug mal angefangen, dann aber abgebrochen.

In der Notaufnahme sind um diese Zeit keine Patienten, nur eine Schwester, die Dienst hat. Sie spricht mit dem Arzt, bittet den Mann, einen Moment Platz zu nehmen und sich etwas zu gedulden. „Er war aggressiv und aufgebracht, drohte, dass er jemanden schlagen oder etwas kaputtmachen werde, wenn er nicht auf die Station komme“, sagt sie als Zeugin vor Gericht. Schließlich schickt sie den 49-jährigen Radebeuler auf die Station. Doch weil er an der Gegensprechanlage bedrohlich wirkt, lässt man ihn nicht rein. Schließlich kommt er zurück in die Notaufnahme. Vorsorglich hat die diensthabende Schwester Fenster und Türen abgeschlossen. „Ich hatte Angst, dass er mir was antut. Wir hatten damals noch keinen Sicherheitsdienst, waren auf uns allein gestellt“, sagt sie. Dann sieht sie, wie der 49-Jährige die Notaufnahme verlässt. Plötzlich hört sie ein lautes Krachen. Was das sein könnte, weiß sie nicht. Sie sieht nur den Mann auf dem Parkplatz, der einen stählernen Papierkorb in der Hand fällt.

Als die von dem Psychiater gerufene Polizei eintrifft, findet sie den Mann sitzend auf dem Fußweg vor. Er klagt darüber, dass man ihn nicht auf die Station lasse. Überall ist Müll verstreut, der offenbar aus dem Papierkorb stammt. Die Polizisten fordern den Mann auf, den Müll wieder einzusammeln, was er auch tut. Gemeinsam mit den Beamten geht er wieder in die Notaufnahme. Jetzt ist er handzahm, gibt bereitwillig seine Personalien an. Von der Aggressivität ist nichts mehr zu spüren.

Die Polizisten sind schon auf dem Rückweg, als ihnen auf dem Parkplatz der Notaufnahme ein Skoda mit einer völlig eingeschlagenen Frontscheibe auffällt. Drumherum auf der Motorhaube liegt Müll. Sie schlussfolgern, dass der Mann mit dem Papierkorb die Windschutzscheibe eingeschlagen hat. Nun sitzt der Arbeitslose wegen Sachbeschädigung vor Gericht. An die Tat will er sich nicht mehr erinnern können. Er wisse nicht mal, wie er zur Klinik gekommen sei, sagt er. An dem Abend habe er mindestens eine Flasche Schnaps und dazu noch Bier getrunken. An jenem Taghabe er den Termin für die Zwangsversteigerung seines Hauses erfahren, sich deshalb betrunken. „Die Tat, die mir vorgeworfen wird, ist mir völlig unverständlich. Ich habe noch nie randaliert“, sagt er. Tatsächlich hat ihn niemand dabei beobachtet, wie er die Scheibe einschlug. Die Indizien sprechen aber gegen ihn. Es war ansonsten weit und breit kein anderer Mensch am Tatort. Und auch das Geräusch, das die Krankenschwester hörte, erklärt sich jetzt. Weil er mit rund 2,3 Promille stark alkoholisiert war und nicht vorbestraft ist, stellt das Gericht das Verfahren gegen eine Geldauflage von 200 Euro ein. Der Sachschaden von 300 Euro, der bei der Tat entstand, ist noch nicht reguliert. Möglich, dass der Besitzer des Skodas oder dessen Versicherung dieses Geld von dem Angeklagten auch noch zurückfordert.

