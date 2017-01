Randale mit Körperverletzung Mehrere junge Männer sind in Freital auf Ärger aus. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen.

Randalierer waren am Mittwoch in Freital unterwegs. Mehrere junge Männer hatten am Nachmittag am Veilchenweg am Haus eines 48-Jährigen geklingelt, um mit diesem ein „klärendes Gespräch“ zu führen. Dieser wollte sich darauf jedoch nicht einlassen und schloss die Tür. Daraufhin traten die Männer mehrfach gegen die Haustür und warfen Gegenstände dagegen. Dabei wurde die Tür erheblich beschädigt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 2 000 Euro. Ein Nachbar war auf den Vorfall aufmerksam geworden. Als er ankündigte die Polizei zu rufen, flüchtete die Gruppe.

Bei der Anfahrt zum Einsatzort sahen die Polizisten auf der Dresdner Straße, in Höhe des Haltepunktes Turnergässchen, wie drei Männer einen Passanten (51) schlugen und traten. Die Beamten gingen dazwischen. Die drei gestellten Freitaler (18/23/30) waren diejenigen, die zuvor am Haus des 48-Jährigen randalierten. Da sowohl der 23-Jährige (1,46 Promille) als auch der 18-Jährige (1,14 Promille) erheblich alkoholisiert waren, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei führt nun weiter Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Abend in Freital-Döhlen. Ein 29-Jähriger wartete am Busbahnhof an der Hüttenstraße auf seinen Bus. Dabei kamen zwei junge Deutsche (16/22) hinzu und fragten nach einer Zigarette. Da der 22-Jährige jedoch keine erhielt, wurde er ungehalten. Anschließend schubste er den 29-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht. Der Geschädigten konnte sich in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen.

Die Beamten stellten das Duo noch vor Ort. Das muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Der 16-Jährige war bereits am Nachmittag bei einem Ladendiebstahl an Dresdner Straße erwischt worden. (szo)

