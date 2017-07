Randale in Flüchtlingsunterkunft Ein junger Asylbewerber wird nach seiner Gewaltattacke gegen das Gebäude in eine Klinik gebracht.

Der Vorfall ereignete sich im Erstverteilzentrum des Landkreises in Rossau. © André Braun

Nach Sachbeschädigungen in einer Flüchtlingsunterkunft ist ein 23-jähriger Bewohner am Sonntagnachmittag in eine Klinik gebracht worden. „Grund für die Klinikaufnahme waren akute gesundheitliche Probleme“, teilte Jana Kindt, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, am Montag mit. Zuvor hatte der junge Mann Steine gegen Hauswände und Fensterscheiben sowie gegen ein abgestelltes Auto geworfen. „Zudem beschädigte der Mann drei Türen und eine Laterne“, ergänzte sie.

Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen mehr als 10 000 Euro betragen, so Jana Kindt.

Der Vorfall ereignete sich im Erstverteilzentrum des Landkreises Mittelsachsen, das Ende 2015 eingerichtet und im Januar 2016 in Betrieb genommen worden war. Dies bestätigte Kreissprecher André Kaiser auf DA-Nachfrage.

In Rossau werden alle Asylbewerber, die dem Landkreis zugeteilt werden, untergebracht und registriert. Von da aus erfolgt die Verteilung auf Wohnungen, Gemeinschaftsunterkünfte oder andere Einrichtungen (DA berichtete). (DA/sol)

