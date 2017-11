Aus dem Gerichtssaal Randale im Hotel Seit 20 Jahren beschäftigt ein Italiener die Gerichte. Diesmal soll er in einer Radebeuler Pension gewütet haben.

Mit einem Feuerlöscher ähnlich diesem soll der Angeklagte in einem Hotel eine Tür einschlagen und nach einem Gast geworfen haben. © Daniel Förster

Der kleine Italiener ist wieder da, und das im doppelten Sinne. Er ist wieder in Deutschland, wo er sich seit Anfang der 90er-Jahre meist aufhält, und er ist wieder vor Gericht. Sein Auftritt vor dem Amtsgericht Dresden ist ein kleines Jubiläum: Es ist seine 20. Strafverhandlung. Gerichte in Dresden, Leipzig, Meißen, Riesa, München und Gera lernte der Mann schon von innen kennen.

Rund zehn Jahre saß der 47-Jährige bisher in Deutschland im Gefängnis unter anderem wegen Betrugs, Diebstahls, Urkundenfälschung in 55 Fällen, Kreditkartenbetrugs, Bedrohung, falscher Verdächtigung, Hehlerei, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung, Nötigung. Kein Wunder, dass er immer wieder mal abtaucht, wenn ein neues Verfahren ansteht. Schon einmal wurde er gesucht, hielt sich in Italien auf, kam dann aber zurück.

In Dresden kellnerte der Mann in einer Pizzeria, als er einem Gast auffiel. Dem kam das Gesicht des Kellners merkwürdig bekannt vor. Der Gast war ein Polizist und wusste, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Auch diesmal ist der Italiener verschwunden, wird per europäischen Haftbefehl gesucht und erneut in Italien gefunden. Dort bleibt er bis zu seiner Auslieferung auf freiem Fuß. Seit ihn Italien nach Deutschland ausgeliefert hat, sitzt er in Untersuchungshaft.

Wieder wird er in Handschellen in den Gerichtssaal geführt, zeitweise vier Justizbeamte sind im Saal, passen auf, dass er nicht randaliert oder stiften geht. Weil er dafür bekannt ist, dass er auch mal im Gerichtssaal Randale macht, waren ihm einst während einer Verhandlung in Meißen die ganze Zeit über Handschellen angelegt worden. Sein überschäumendes Temperament, man kann es auch Jähzorn und Unbeherrschtheit nennen, wird auch beim jetzigen Gerichtstermin deutlich. Lautstark verkündet er, dass er auf die Verhandlung „keinen Bock“ habe. „Und wenn Sie mir zehn Jahre geben, ist mir alles egal. Holen Sie mich wieder rein, wenn Sie fertig sind“, sagt er gleich zu Beginn zu Richter Herbert Dietz.

Im Vergleich zu seinen früheren Taten sind die jetzt angeklagten eher gering. Der Mann soll in einem Radebeuler Hotel, das wohl eher eine Pension ist, randaliert haben. Im Foyer soll er einen Flachbildschirm auf dem Boden zerschlagen und dem Inhaber der Pension gedroht haben, er werde ihn umbringen. Auch einen Gast – ebenfalls ein Italiener – soll er mit dem Tode bedroht haben. Als dieser seine Zimmertür nicht öffnete, soll der Angeklagte mit einem Feuerlöscher die Tür eingeschlagen und den Feuerlöscher nach dem Mann geworfen haben. Der erlitt Rippenbrüche und Prellungen.

Warum der Mann angegriffen wurde, ist völlig unklar. Nach Angaben des Geschädigten gab es überhaupt keinen Anlass. Zuvor habe er sich mit dem Angeklagten prima verstanden, es habe keine Probleme gegeben. Dann sei er ohne Anlass ausgerastet, „wie von Sinnen“ gewesen. Bei der Todesdrohung habe er auch ein Messer in der Hand gehabt, gab der Geschädigte bei der Polizei zu Protokoll. Am nächsten Morgen beim Frühstück sei er erneut ausgerastet und es sei zu den jetzt angeklagten Taten gekommen.

Vorgeworfen werden dem 47-Jährigen noch weitere Taten. In einer Straßenbahn der Linie 4 war der Angeklagte eingeschlafen. Als ihn an der Endhaltestelle der Fahrer weckte und aufforderte, die Bahn zu verlassen, soll er ihn beleidigt und genötigt haben. „Verpiss dich, fahr weiter, sonst gibt es Schläge“, soll er gesagt haben. Die herbeigerufene Polizei durchsuchte die Tasche des Mannes. Und fand einen Teleskopschläger, landläufig auch als „Totschläger“ bekannt.

Auch eine Schwarzfahrt mit der Straßenbahn wird dem Mann vorgeworfen. Das ist das Einzige, was er zugibt. Er sei mit der Bahn gefahren, weil er auf Jobsuche war. „Manche Strecken kann man eben nicht laufen.“ Dass er in dem anderen Fall den Straßenbahnfahrer beleidigt und genötigt habe, bestreitet er. Der Fahrer habe ihn getreten, er sei durch einen starken Schmerz im Knie aufgewacht, sagt der Angeklagte. „Der hat angefangen, nicht ich“.

Das Temperament des Italieners zeigt sich bei einer Zeugenvernehmung. Auf Neapolitanisch schnauzt er einen Kriminalisten, an. Nicht mal die Dolmetscherin versteht es, aber der Richter sprich diesen italienischen Dialekt. Und glaubt, seinen Ohren nicht zu trauen. „Du lässt mich in Ruhe, sonst schieße ich auf dich“, sagt der Angeklagte zu dem Zeugen. Der entrüstete Richter weist ihn zurecht, erst auf Neapolitanisch, dann auf Deutsch: „Sie schießen auf gar niemanden.“ Kurz denkt der Richter darüber nach, den Angeklagten auf seinen Geisteszustand hin begutachten zu lassen. „Er wird sich ab jetzt zusammenreißen“, beteuert Verteidigerin Ines Kilian. Und tatsächlich ist von da an Ruhe.

Die beiden wichtigsten Zeugen können nicht gehört werden. Der Hotelgast ist im Krankenhaus, sieht einer Operation entgegen. Der Inhaber der Pension ist untergetaucht, weil er Schulden hat, so ein Polizist. Mit einem Geständnis könnte der Angeklagte das Verfahren abkürzen. Die Staatsanwältin könnte sich vorstellen, unter dieser Bedingung auf eine Haftstrafe von nicht mehr als einem Jahr und zwei Monaten zu plädieren. Allerdings kann sie sich schwer Bewährung vorstellen.

Aus der Haftanstalt liege ein Bericht vor, der nicht gerade für Bewährung spräche. Auch dort hatte der Mann randaliert. Zwei andere Verfahren gegen den Angeklagten wurden im Hinblick auf die hier zu erwartende Strafe eingestellt. Doch der Mann denkt gar nicht daran, zu gestehen. Er ist unschuldig, so wie fast immer, sieht sich als Oper von Justizirrtümern. So wird die Verhandlung in zwei Wochen fortgesetzt in der Hoffnung, dass der eine Zeuge soweit genesen ist, dass er wieder vernehmungsfähig ist und der andere gefunden wird. Ansonsten gibt es einen weiteren Termin. So lange bleibt der Angeklagte auf jeden Fall in Haft.

