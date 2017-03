Randale im Gästeblock Sieben Verletzte und hoher Schaden in Bischofswerda: Ausschreitungen überschatten das Sachsenpokal-Spiel.

Erst zündeten Gäste aus Leipzig im Wesenitzsportpark Pyrotechnik, später versuchten sie, den Absperrzaun zu überwinden. © Jens Kaczmarek

Bischofswerda wollte am Sonntag ein friedliches Fußballfest feiern – egal, wer ins Finale um den Sachsenpokal einzieht. Doch ein Teil der Anhänger des 1. FC Lokomotive Leipzig sah das anders und war nach Schilderungen von Augenzeugen von Anfang an auf Krawall gebürstet. Die Bilanz am Tag nach der Partie im Halbfinale: mindestens sieben Verletzte, darunter zwei Ordner und zwei Polizisten, hoher Schaden im Wesenitzsportpark sowie zwei geplünderte und beschädigte Getränkewagen. Jürgen Neumann, Präsident des gastgebenden Bischofswerdaer Fußballvereins 08, schätzte am Montag den Sachschaden auf 30 000 bis 40 000 Euro.

Die Orgie der Gewalt begann schon vor dem Spiel, als zwischen 100 und 150 Leipziger „Fans“ eine Absperrung am Stadion durchbrachen sowie Polizisten und Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma förmlich überrannten. Laut Polizei handelte es sich augenscheinlich um eine abgesprochene Aktion. Dabei wurde ein massiver Zaun aus der Verankerung gerissen. Nach dem Spiel kontrollierte die Polizei zahlreiche Personen dieser Gruppe, als sie das Stadion verließen. „Unter der Meute befanden sich auch drei Männer im Alter von 25, 28 und 45 Jahren, die der Polizei hinlänglich als Gewalttäter-Sport bekannt waren und gegen die bundesweit Stadionverbot bestand“, sagte Polizeisprecher Thomas Knaup am Montag.

Fans beider Teams beteiligt

Mit Spielbeginn vermummten sich zahlreiche Anhänger im umzäunten Fanblock der Gäste, brannten Signalfackeln ab und zündeten Feuerwerkskörper. Eine Frau erlitt ein Knalltrauma und wurde medizinisch versorgt. Als auch die Verlängerung der Spielzeit torlos endete, versuchten zahlreiche Lok-Fans, über den provisorischen Absperrzaun auf das Spielfeld zu gelangen. Die Polizisten verhinderten das und setzten auch Pfefferspray ein. Im Zusammenhang mit dem Spiel habe die Polizei 15 Straftaten wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Verstöße gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte registriert. Die Straftaten waren sechs Anhängern von Lok Leipzig und drei der Heimmannschaft zuzurechnen, so Thomas Knaup.

Durch Feuerwerkskörper wurden im Wesenitzsportpark Teile der erst vor knapp zwei Jahren eingeweihten Tartanbahn beschädigt. Auf dem roten Belag sind jetzt helle Flecken. Ob es ausreicht, sie durch eine Spezialfirma reinigen zu lassen oder ob die Schäden größer sind, müsse ein Gutachter feststellen, sagte Oberbürgermeister Holm Große am Montag. Darüber hinaus wurden an der Wesenitz-Sporthalle eine Fensterscheibe eingeworfen und ein Spiegel zertrümmert. Holm Große: „Die Stadt wird gemeinsam mit dem BFV, dem wir für das Spiel das Hausrecht übertragen haben, alle Kosten den Verursachern in Rechnung stellen.“ Anhand von Video- und Fotomaterial sollen die Täter ermittelt werden. Die Stadt ihrerseits wird Anzeige wegen der Zerstörungen erstatten.

Einstweilen haftet der BFV als Veranstalter. „Wir werden prüfen, inwiefern Versicherungen greifen“, sagte Jürgen Neumann. Anderenfalls müssten wohl die Einnahmen aus dem Spiel, das 2 741 Zuschauer sahen, in die Schadensregulierung fließen. Die sind laut Präsident Neumann etwa so hoch wie der geschätzte Schaden.

90 Ordner im Stadion

Rund 260 Beamte der sächsischen Polizei und der Bundespolizei waren am Sonntag in Bischofswerda im Einsatz, darunter auch zwei Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, die Reiterstaffel der sächsischen Polizei und ein Hubschrauber der Bundespolizei. Für die Sicherheit im Stadion war der BFV 08 zuständig. Der heuerte 40 professionelle Ordner von einer Sicherheitsfirma an und stellte noch 50 eigene Ordner. „Wir haben Vorkehrungen getroffen. Doch mit dieser Gewaltbereitschaft haben wir nicht gerechnet“, sagte Jürgen Neumann. Am Montag reichte er beim Landesfußballverband den Antrag ein, den Leipziger Verein vom weiteren Pokalwettbewerb auszuschließen – „nicht, weil wir schlechte Verlierer sind, sondern wegen unsportlichen Verhaltens einiger Fans.“

Bereits im Zug nach Bischofswerda waren Leipziger aufgefallen. So bemerkten Beamte der Bundespolizei in einem Trilex-Triebwagen großflächige Graffiti mit Fansymbolen. Auf der Rückfahrt beleidigte ein 46-jähriger Deutscher im Zug einen Polizisten, wofür er eine Strafanzeige kassierte. Ein 20-jähriger Leipziger muss sich wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten. Er sang lautstark auf dem Bahnhof Bischofswerda ein verbotenes Lied mit volksverhetzendem Inhalt.

