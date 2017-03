Randale im Döner-Laden Weil er kein Bier bekam, rastete ein Mann aus und warf Pflastersteine in einen Imbiss. Vor Gericht zeigt er sich reuig.

Zum Termin am Amtsgericht in Dippoldiswalde hatte der Richter zahlreiche Zeugen geladen. Sie alle waren erschienen, nur der Angeklagte nicht. Da dieser der Verhandlung aber schon einmal unentschuldigt fern geblieben war, griff der Richter durch und schickte einen Streifenwagen zur Gemeinschaftsunterkunft nach Klingenberg. Dort trafen die Beamten den Mann auch an. So konnte der Prozess gegen den Tunesier, wenn auch mit einiger Verspätung, doch noch beginnen.

Angeklagt war der 32-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Staatsanwaltschaft soll er am 20. Februar vergangenen Jahres, zwischen 4 und 5 Uhr morgens, drei Pflastersteine in das Marmaris-Kebab-Haus auf der Louisenstraße in der Dresdner Neustadt geworfen haben. Dabei war nicht nur der Tresen zu Bruch gegangen. Mit den Steinen hatte der Asylbewerber auch Menschen getroffen und verletzt.

Das alles sei nur passiert, weil der Inhaber des Imbisses ihm nichts hatte verkaufen wollen, erklärte der Angeklagte vor Gericht. „Ich bin mit zwei Bekannten in den Laden gegangen, wie alle anderen auch“, erzählte er. Als er bestellen wollte, soll der Mann hinter der Theke zu ihm gesagt haben: „Dir verkaufe ich nichts.“ Das, so sagte der Angeklagte, habe ihn wütend gemacht. Mit Gewalt seien er und seine Begleiter dann aus dem kleinen Lokal gebracht worden. „Dadurch fühlte ich mich so erniedrigt, dass ich zu den Steinen griff“, räumte der Mann ein.

Geworfen haben will er aber nur zweimal. Das alles sei auch für ihn nicht ohne Folgen geblieben. Er berichtete weiter, dass anschließend ein Mann aus dem Imbiss gekommen sei und ihm eine Flasche auf den Kopf geschlagen habe. „Ich erlitt eine Platzwunde an der Stirn und musste im Krankenhaus genäht werden“, sagte der Angeklagte.

Tat gestanden

Da er die Tat zugegeben hatte, konnte der Richter einen großen Teil der geladenen Zeugen entlassen. Lediglich diejenigen, die verletzt worden waren, sollten aussagen. Ein Mann und eine Frau, die von den Steinen getroffen wurden und schwere Prellungen davongetragen hatten, brachten dann den wahren Grund für den Ausraster des Tunesiers ans Licht. Sie sagten, dass es keineswegs so war, dass der Imbiss-Inhaber dem Angeklagten nichts habe verkaufen wollen. Vielmehr habe er dem Mann das Gewünschte gar nicht aushändigen dürfen. Der Angeklagte hatte nämlich nichts zu essen, sondern Bier bestellt. Das darf aber ab 22 Uhr bis 5 Uhr früh in der Dresdner Neustadt nicht mehr in den Straßenverkauf gegeben werden.

Ob der Asylbewerber nun zwei- oder dreimal geworfen habe, daran konnten sich die beiden Geschädigten nicht mehr erinnern. „Alles ging so schnell“, sagten sie einhellig. Außerdem, so gaben sie zu, seien sie um diese Uhrzeit nicht mehr ganz nüchtern gewesen.

Das war auch der Angeklagte nicht. Wohl deshalb hatte er in dieser Nacht auch so schnell die Beherrschung verloren. „Eigentlich ist das gar nicht meine Art“, sagte er und entschuldigte sich bei den Geschädigten.

Für die Steinwürfe verurteilte Richter Heinz-Christian Mansch den Tunesier zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten. In dieses Urteil floss aber noch eine nicht bezahlte Strafe von 600 Euro wegen Erschleichens von Sozialleistungen mit ein, sodass am Ende neun Monate standen.

Da der Angeklagte bisher noch nicht durch Gewaltdelikte aufgefallen war, konnte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Bewährungszeit beträgt zweieinhalb Jahre. Zudem muss der Mann für die Kosten des Verfahrens aufkommen. Die kaputte Einrichtung des Dönerladens muss er aber nicht ersetzen, da es der Inhaber versäumt hatte, einen Strafantrag wegen Sachbeschädigung zu stellen. Auch die Schadenshöhe hatte er nicht beziffert.

