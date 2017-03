Randale auf Schiebocks Bahnhof Eine teure Glasscheibe auf Bahnsteig 1 wurde zerstört. Hat jemand die Täter gesehen?

Auf dem Bahnhof in Bischofswerda wurde eine Scheibe zertrümmert. © Steffen Unger

Blinde Zerstörungswut auf Bischofswerdas Bahnhof: An einem Wartebereich auf Bahnsteig 1 wurde ein 1,60 Meter hohes Glasteil, das als Wetterschutz diente, zerschlagen. Nach einem Hinweis der Deutschen Bahn AG inspizierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Mittwochnachmittag den Tatort, teilte die für Bahnanlagen zuständige Bundespolizei am Donnerstag mit.

Von dem Glasteil lagen nur noch Scherben zwischen den Sitzbänken. Wie eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn Station & Service AG Dresden auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um Sicherheitsglas und die Instandsetzungskosten werden sich auf etwa 1 000 Euro belaufen. Bahnmitarbeiter beräumten die Gefahrenstelle. Die Bundespolizei sucht die oder den Täter. Sie bittet dafür um Zeugenhinweise. (szo)

Hinweise nimmt die der Bundespolizeiinspektion Ebersbach entgegen, Telefon: 03586 76020.

