Randale an Buswartehäuschen 19 Sachbeschädigungen wurden im vergangenen Jahr allein entlang der B 96 angezeigt. Ein Ort war besonders betroffen.

Randale an der Bushaltestelle – das gibt es in der Region oft. Die Täter sind schwer zu ermitteln © Archivfoto: Rolf Ullmann

In der Oberlausitz werden immer öfter Buswartehäuschen beschädigt. Das geht aus einer Antwort der Polizeidirektion Görlitz auf eine Anfrage der SZ hervor. Demnach sind der Polizei vom 1. Januar 2016 bis zum 2. Februar 2017 allein 19 Sachverhalte bekannt geworden, bei denen Buswartehäuschen an der Bundesstraße 96 beschädigt wurden. „Diese werden statistisch als Sachbeschädigungen geführt“, erklärt Martyna Fleischmann, Pressesprecherin der Görlitzer Polizeidirektion.

„Von den Taten sind neun in Oderwitz, fünf in Zittau sowie jeweils eine in Puschwitz, Bautzen, Ebersbach-Neugersdorf, Königswartha und Großschönau geschehen.“ In den meisten Fällen wurden laut Martyna Fleischmann Scheiben eingeschlagen oder eingeworfen. In einem Fall in Oderwitz hätten die Ermittler eine zehn Millimeter große Stahlkugel am Tatort gefunden. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern laut Martyna Fleischmann an. „Bei den anderen 18 Sachbeschädigungen sind die Ermittlungen hingegen abgeschlossen und wurden an die Staatsanwaltschaft Görlitz übergeben“, erklärt die Pressesprecherin. „Zu der Sachbeschädigung in Puschwitz wurden zwei 15-jährige Tatverdächtige ermittelt. Im Fall in Königswartha wurde ein 32-Jähriger und in einem Fall in Zittau ein 19-jähriger Tatverdächtiger ermittelt.“ In allen anderen Fällen sind die Täter laut Polizei-Sprecherin unbekannt. Ebenso ist unklar, ob die Taten in einem Zusammenhang standen.

Zeugen gesucht

Vor allem in der Gemeinde Oderwitz hatten die Taten im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Und sie sind für die Gemeindeverwaltung teuer: „Allein das Material für Sicherheitsglasscheiben kostet pro Scheibe circa 500 Euro“, sagt der Oderwitzer Bauamtsleiter Christian Wirrig. Da die Gemeinde insgesamt zehn kaputte Scheiben gezählt hat, kommen so allein für Materialkosten 5 000 Euro zusammen. Die Gemeinde hat die Scheiben bislang noch nicht reparieren lassen. „Wir sind derzeit dabei, Angebote für alternative Materialien einzuholen“, sagt Christian Wirrig. Die Gemeinde hatte sogar im Amtsblatt die Bürger aufgerufen, die Augen offen zu halten und Hinweise zu möglichen Vorfällen zu geben – jedoch erfolglos. „Die Bürger haben uns keine Hinweise geben können“, sagt Christian Wirrig. (SZ/se)

