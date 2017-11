Randale am Sportplatz Unbekannte haben am Wochenende am Sportplatz in Niesky eine Tribüne umgekippt. Außerdem wurde dort etwas gestohlen.

Symbolbild © dpa

Niesky. Unbekannte haben am Wochenende am Sportplatz an der Bahnhofsstraße eine Tribüne umgekippt. Diese fiel auf einen Zaun in der Nähe, der dadurch beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt 300 Euro, wie Madeleine Urban, Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz, auf Nachfrage mitteilte.

Außerdem wurde am Sportplatz im selben Zeitraum eine Mülltonne mit einem Umfang von 240 Litern im Wert von 30 Euro gestohlen. Noch sei unbekannt, ob es sich um den oder die selben Täter handelt, so Urban. Die Polizei ermittele aber in diese Richtung. (szo)

zur Startseite