Ran an die Roten Die Erdbeersaison in Sachsen ist eröffnet. Heute startet die Selbstpflücke beim Obstbau Görnitz. Trotz Frosteinbußen.

Sße Früchte aus dem Freiland. Gestern wurde die Erdbeerernte in Sachsen offiziell gestartet. Auf den Feldern des Obstbaubetriebes Michel Görnitz in Neusörnewitz bei Coswig können die Selbstpflücker heute loslegen. © Norbert Millauer

Die Riesenerdbeere an der Cliebener Straße in Sörnewitz signalisiert unübersehbar: Hier geht es zum Feld mit den süßen Früchten. Zur Selbstpflücke beim Obstbau Görnitz, die am heutigen Mittwoch um 7 Uhr startet.

Damit gehören die Coswiger zu den zeitigen Betrieben im Freistaat, die ihre Freilanderdbeeren für diese Ernteart anbieten. Clery, Daroyal, Elsanta – so interessant die Sortennamen, so gut ihr Geschmack, verspricht Betriebsleiter Michael Görnitz. Dabei waren die Beeren bis vor Kurzem noch in großer Gefahr. Durch die Fröste im April, denen das Görnitz-Team mit großem Aufwand begegnete. Fast alles stand gerade in voller Blüte, Äpfel, Süßkirschen, Heidel- und Stachelbeeren. Und natürlich die Erdbeeren.

40 Leute waren Tag und Nacht im Einsatz, sagt Michael Görnitz. Über 110 000 Euro hat er beim Frostschutz ausgegeben, für Personal und Material. Allein elf Lkw-Ladungen Holz wurden für die Wärmefeuer verbraucht, Folien und Doppelvlies zum Abdecken angeschafft.

Mit Erfolg. Bei Süßkirschen und Äpfeln gibt es keine Frostschäden. Bei den Erdbeeren hat es die frühen Sorten erwischt: zehn bis 15 Prozent Ausfall. Wie die mittleren und späten Sorten über den Sommer kommen – Stichwort Hagel und Trockenheit –, kann derzeit noch niemand sagen. Doch eins steht schon fest: 2017 sind Erdbeeren Mangelware, sagt Michael Görnitz. Was nicht zuletzt relativ hohe Preise bedeutet, auch bei der Selbstpflücke.

Dass die Verbraucher regionale Qualität schätzen, spürt der Obstproduzent beim Verkauf seiner Gewächshauserdbeeren. Da ist der Betrieb in der fünften Erntewoche und Michael Görnitz mit Ertrag und Preisen zufrieden. Etwa 40 Tonnen werden es insgesamt sein, wenn die Haussaison Mitte Juni endet.

Jetzt schaut alles Richtung Freiland. Der Landesverband Sächsisches Obst hat die Erdbeersaison am gestrigen Dienstag offiziell eröffnet. Beim Obstbau Görnitz, einem von 83 Verbands-Erzeugern in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ein stabiler Partner, sagte Verbandschef Gerd Kalbitz, der zum Saisonstart Vertreter von Politik und Behörden begrüßte. Ihnen zeigte er neben der Freude über den Beginn auch Bedenken zum Mindestlohn.

Dass 2017 weniger sächsische Erdbeeren geerntet werden, hänge nicht zuletzt mit der verkleinerten Gesamtanbaufläche zusammen – wobei das Selbstpflückeareal wuchs, auf immerhin 60 Prozent. Weniger als die Hälfte wird für den Markt geerntet. Unter anderem deshalb, weil die Produzenten mit den Lohnkosten für Saisonarbeitskräfte kämpfen, sagte der Verbandschef. Dabei gebe es genügend Potenzial für die heimische Erdbeere. Liegt doch die Eigenversorgung in Deutschland bei 59 Prozent, in Sachsen bei nur 21 Prozent – allerdings auch eingeschränkt durch frühe Importe.

Doch gerade die heimische Erdbeere bietet besonders viele Vorteile, erklärte Blütenkönigin Laura I. Kurze Transportwege sichern frische, reife Früchte und mehr Aroma. Vitamine und Mineralstoffe wirken als Krebsvorsorger, Blutdrucksenker, Muntermacher, helfen gegen frühen Haarausfall und beugen überhaupt dem Altern vor.

Auch für Michael Görnitz mehr als ein Grund für den Anbau. Den er – neben anderen Obstsorten – mit 22 festen Arbeitskräften und bis zu 70 Saisonkräften aus Polen, Rumänien und der Ukraine stemmt. Auf 12,5 Hektar Freiland und zwei Hektar Gewächshaus, bei 200 Hektar Gesamtfläche.

Damit selbst die ganz jungen Verbraucher wissen, welche Arbeit mit der süßen Frucht verbunden ist, lädt er schon mal aufs Feld in Sörnewitz ein. So die Mädchen und Jungen der Nieschützer Kita Zwergenland, die zum Erdbeererntestart Lieder und Tänze mitgebracht hatten.

Wer nicht selbst pflücken will, kann die Coswiger Früchte unter anderem im Hofladen – 500 Gramm für 3,50 Euro – und bei regionalen Händlern kaufen.

www.obstbaugemeinschaft.de

