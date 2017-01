Gut zu wissen Ran an die Maus Stolpen braucht mehr Innenstadtbesucher. Inzwischen gibt es Ideen für ein Mitmach-Spiel – und auch Geld.

Bei Schmiedemeister Detlef Wächtler in Rennersdorf-Neudörfel erlischt das Feuer nie. Aus Eisen, Bronze oder Kupfer entstehen hier geschmiedete individuelle Dinge wie zum Beispiel auch die Figuren für das neue Innenstadtspiel von Stolpen. © Petra Hornig Bei Schmiedemeister Detlef Wächtler in Rennersdorf-Neudörfel erlischt das Feuer nie. Aus Eisen, Bronze oder Kupfer entstehen hier geschmiedete individuelle Dinge wie zum Beispiel auch die Figuren für das neue Innenstadtspiel von Stolpen.

Diese süße Maus ist zum Beispiel Berta. Sie steht für süßes Gebäck und leckere Eierschecke und ist an einer Bäckerei zu finden. Welche es sein wird, muss beim Suchspiel herausgefunden werden.

Diese süße Maus ist zum Beispiel Berta. Sie steht für süßes Gebäck und leckere Eierschecke und ist an einer Bäckerei zu finden. Welche es sein wird, muss beim Suchspiel herausgefunden werden.

Stolpen hat es mit den Mäusen. Nicht mit echten, eher mit geschmiedeten. Deren Schöpfer ist Detlef Wächtler, Kunstschmied aus Rennersdorf-Neudörfel. Er ist damit einer der Geburtshelfer für das neue Innenstadtspiel. Obwohl er das zunächst noch nicht geahnt hatte.

Mäuse schmiedet er schon seit vielen Jahren. Und er weiß auch nicht, wie viele da schon zusammengekommen sind. Doch es sind schon einige. Und wer aufmerksam durch Stolpen geht, wird sie entdecken, auf Fenstersimsen oder an Türen und auf Blumenkästen.

Und so entstand auch die Idee für das neue Innenstadtspiel. Mit dem hatte sich Stolpen am City-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ beworben und dafür einen Preis bekommen – verbunden mit einer Geldprämie in Höhe von 6 000 Euro. Am Donnerstag wird nun das Geld übergeben. Damit kann ein Teil des Projektes starten.

Initiiert wurde es über Stolpens Citymanagerin Simone Schöne gemeinsam mit der Stadt und der Stadtentwicklungsgesellschaft Dresden (Steg). Ziel ist es, auf spielerische Art mehr Besucher anzulocken. Damit soll es nun endlich nach vielen Jahren gelingen, der Innenstadt mehr Leben einzuhauchen. Und das hat Stolpen dringend nötig. Mit Jahresbeginn hat ein weiteres Geschäft auf dem Marktplatz geschlossen. Damit sind bei insgesamt vier Läden die Türen zu und bei einem ist nur noch das Schaufenster gestaltet. Diese Leere wirkt sich auf die gesamte Innenstadt und auch wenig motivierend auf die verbliebenen Händler aus.

Um aus dem Teufelskreis herauszukommen, geht es in dem Spiel in einem ersten Schritt darum, mehr Besucher in die Stadt zu holen. Unter dem Titel „Findet mit Geist & Maus Stolpener Geschichten heraus!“ wird es in mehreren Etappen umgesetzt. Simone Schöne will zeitnah die Basaltmäuschen in den Stadtkern von Stolpen integrieren und ihm eine ganz individuelle Identität geben. Dazu ruft die Citymanagerin interessierte Mitstreiter auf. Es wäre ganz wunderbar, wenn Immobilieneigentümer im Zentrum eine „Mauspatenschaft“ übernehmen könnten, sagt sie. Das heißt, die Eigentümer erklären sich bereit, ein Mäuschen aus der Kunstschmiedewerkstatt von Detlef Wächtler zu erwerben und gut sichtbar anzubringen.

Die Stelle, wo am Haus das Mäuschen platziert werden soll, kann vom Hauseigentümer natürlich frei gewählt werden. Wichtig ist nur, dass Gäste und Touristen das Mäuschen auch aufspüren können. Der Hausbesitzer kann einen Namen für sein Mäuschen bestimmen und sich eine passende Geschichte ausdenken. Die Anregungen der Hauseigentümer werden aufgegriffen und danach werden die Mäuschen für eine App gestaltet.

Und wie funktioniert das Suchspiel? Dafür gibt es ein Faltblatt, eine Smartphone-App sowie GPS-Daten wie beim Geocaching. Kurzversionen werden auf Flyer gedruckt und mit weiteren Informationsmaterialien auf der Burg, an den Hauptparkplätzen und in der Touristinformation zur Verfügung gestellt. Insgesamt soll es an die 60 Spiel-Stationen in der Innenstadt geben. Dort sind Mäuse zu finden. Sie erzählen eine Geschichte über das jeweilige Haus oder preisen auch regionale Produkte wie Basaltschmuck, Basaltseife oder Basaltbier an und sollen die Besucher zum Kauf animieren. Darüber hinaus werden die Besucher spielerisch an historisch wichtige Punkte geführt, wie an das ehemalige Amtsgericht, wo Napoleon nächtigte. Offizieller Auftakt für das Spiel ist am 5. April. In Phase zwei soll im Frühjahr 2018 ein Lehrpfad um Stolpen folgen.

Im Moment werden die Kosten für Internetauftritt, App, Printmedien und die Herstellung der Mäuse kalkuliert. Zur Finanzierung werden das Preisgeld sowie Zuschüsse aus dem Verfügungsfonds für die Innenstadtsanierung verwendet.

