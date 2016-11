Ran an den Weihnachtsbaum Bis der Richtige gefunden ist, vergehen viele Minuten. Wer lange daran Freude haben will, sollte zwei Dinge beachten.

Sven Hellmich verkauft 1 800 Weihnachtsbäume in der Saison. Mit der Säge spitzt er den Stamm individuell zu, damit dieser auch in den Ständer passt. © christian juppe

Die eine oder andere Ehekrise hat Sven Hellmich schon live miterlebt. Nicht, dass er selbst Schuld daran gehabt hätte. Es ist das grüne Gewächs, das er anbietet. Das lässt bei einigen Paaren ordentlich Streit aufkommen. Groß oder klein? Buschig oder lieber schlank? Dunkelgrün oder zartgrün? Nordmanntanne oder Fichte? Sven Hellmich macht sein Geschäft mit Weihnachtsbäumen. 1 800 dieser Gewächse lagert er auf dem Gelände des alten Heizhauses an der Stetzscher Straße in der Neustadt. Das sei der größte Weihnachtsbaumverkauf in Dresden, wirbt der 42-Jährige selbstbewusst. „Weil wir so viele Bäume auf einmal an einem Platz haben“, sagt er.

Mitte November ist der Unternehmer nach Dänemark gefahren. 20 Kilometer hinter Flensburg befinden sich die Plantagen, auf denen das wertvolle Grün wächst. Jeder Baum wird einzeln begutachtet und bekommt ein Bändchen. Jede Farbe zeigt eine andere Größe an. Der Ein-Meter-Baum ist drei Jahre alt. Für fünf Meter wächst eine Tanne durchaus zwölf Jahre lang. Die Bäume werden gefällt und mit Netz verpackt. Dann geht es ab nach Dresden.

Hier warten die Kunden schon darauf. Viele Stammgäste haben in den vergangenen Jahren die Verkaufsstelle für sich entdeckt. Und kommen immer wieder. „Der? Oder der?“, fragt Sven Hellmich. Er hat eine Nordmanntanne in der Hand. Die Spitze überragt den Kopf des Verkäufers. Neben ihm steht der Kollege, ebenfalls mit Baum. Beide blicken den Kunden an. Der überlegt lange, sieht den einen Baum an, legt den Kopf schief, der Blick wechselt zum zweiten Baum. Welchen nehmen? Sven Hellmich kennt solche Entscheidungsprozesse genau. Geduld braucht er beim Verkaufen, auch wenn der Hof voll ist und Dutzende Leute einen Baum suchen. „Schließlich geht es um den Baum, der Weihnachten in der Wohnung steht“, sagt er.

Seine eigene Meinung behält Sven Hellmich bei einer solch wichtigen Entscheidung nicht für sich. Genau wie jede Menge hilfreiche Tipps. So kann der Weihnachtsbaum durchaus schon am ersten Advent gekauft werden. Dann muss er kühl stehen, im Keller oder auf dem Balkon und Wasser haben. Später darf der Baum nicht direkt neben der Heizung aufgebaut werden und er soll im Wasser stehen. Die Bäume werden gefällt, wenn bereits der erste Frost drin ist. Das macht sie haltbar. Bis zu acht Wochen können so vergehen, bis die Nadeln austrocknen und abfallen.

In ganz Dresden stehen die Bäume aus dem Heizhaus-Areal. Viele Unternehmen, Hotels, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen sind unter den Kunden. Der Großvermieter Vonovia bestellt hier genauso wie das Gymnasium Bürgerwiese. Mit einem alten Mercedes-Transporter fahren die Mitarbeiter durch die Stadt. Bis zu vier Meter lang sind die Bäume, die in den Frachtraum passen. Längere Exemplare werden auf das Dach gespannt.

Täglich haben die Weihnachtsbaumexperten geöffnet. Eigentlich unterliegen die Weihnachtsbaumstände den städtischen Ladenöffnungsregeln, sagt Sprecherin Diana Petters. Wer dazu Glühwein verkauft oder ein Programm organisiert, darf auch an den Sonntagen öffnen. Nur wenige der Anbieter nutzen diese Möglichkeit. Wie viele Stände es insgesamt in Dresden gibt, kann die Verwaltung nicht sagen. Denn viele der Anbieter mieten sich auf einer privaten Fläche ein. Eine extra Genehmigung benötigen die Händler dafür nicht. Und doch gibt es Unterschiede in den einzelnen Stadtteilen. Während in der Dresdner Neustadt die Konkurrenz extrem hoch ist und gefühlt an jeder Straßenecke ein anderer Stand aufgebaut ist, gibt es zum Beispiel in Cotta kaum ein vielfältiges Angebot.

Sven Hellmich kann gut mit der Konkurrenz leben. Bis zum 24. Dezember hat er den Hof geöffnet und kann auch an diesem Tag noch Bäume bieten. So manch einen Abend hat er so gerettet. Er kennt die Verzweifelten, die kurz vor der Angst kommen. Und alle Streithähne haben sich übrigens spätestens unterm geschmückten Weihnachtsbaum wieder versöhnt, sagt er.

