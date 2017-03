Rampen zur B 172 werden saniert Die Auffahrt vom Bahnhof Bad Schandau auf die Bundesstraße wird in diesem Jahr erneuert – unter Vollsperrung.

Das Umsteigen von der Bahn auf das Auto oder den Bus am Bahnhof Bad Schandau ist holprig - wegen der schlechten Straße. Das soll sich ändern. © Marko Förster

Die Auffahrt vom Bahnhof Bad Schandau kommend auf die Bundesstraße B 172 in Richtung Pirna soll in diesem Jahr saniert werden. Das teilte jetzt das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die Fahrbahn ist derzeit in sehr schlechtem Zustand. Für die Baumaßnahme hat das Lasuv 241 000 Euro eingeplant.

Das ist aber nur ein Grundsatzbeschluss. Wann genau gebaut wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass die Rampe in der Bauzeit voll gesperrt wird und nur eine der beiden Abfahrten von der B 172 Richtung Krippen und Bahnhof zur Verfügung steht. Das macht eine Ampelregelung erforderlich, um ein sicheres Linksabbiegen zu ermöglichen. (SZ/gk)

