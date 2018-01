Rampe neben dem Netto an der Waldstraße schon in Planung Die Behindertenbeauftragte der Stadt hatte auf die Probleme für ältere Bürger hingewiesen. Die Besitzer wollen Abhilfe schaffen.

Angela Seidel ist Behindertenbeauftragte der Stadt Radebeul. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Radebeul. Nachdem sich am Dienstag in der SZ Radebeuls Behindertenbeauftragte und die CDU-Fraktion im Stadtrat zu Problemstellen für gehbehinderte Bürger in der Stadt geäußert hatten, meldete sich jetzt auch der Unternehmer Peter Heil. Beider Thema: Die sechs Stufen zwischen der Wohnanlage carpe diem und dem Netto-Markt an der Waldstraße in Radebeul-Ost.

Für gehbehinderte Menschen, eben aus der der nahegelegenen Senioren-Wohnanlage kann das ein unüberwindbares Hindernis sein. Sie müssen einen großen Umweg nehmen, um in den Supermarkt zu kommen. Ähnlich geht es Eltern mit Kinderwagen, so die Behindertenbeauftragte der Stadt, Angela Seidel.

Peter Heil, dem die beiden Gebäude der Wohnanlage gehören, sagte am Dienstag, dass er sich bereits Ende vorigen Jahres mit dem Besitzer des Netto-Marktes verständigt hat. Es gibt eine Planung für den Bau einer Rampe, auf der Bürger mit Rollator, mit Rollstuhl oder Kinderwagen den Weg einfacher zurücklegen können.

Um diese Rampe bauen zu können, hat sich Heil mit Planern bei der Stadt Radebeul abgestimmt, der hier ein Teil des Grundstücks gehöre. Derartige Aufwendungen können gefördert werden, so der Hinweis der Stadt. Deshalb, so Heil, sei bereits vor Weihnachten ein Förderantrag ans Landratsamt gestellt worden. Es handelt sich um einen Bauaufwand von 25 000 Euro. Peter Heil: „Wir hoffen, dass bis Ende Januar dazu ein positiver Bescheid vom Landratsamt in Meißen kommt.“

Heil habe sich auch mit dem Netto-Inhaber so abgestimmt, dass mit dem Förderbescheid die Rampe dann bis spätestens Sommer gebaut werden könnte.

Radebeuls Behindertenbeauftragte Angela Seidel äußerte sich ebenfalls zuversichtlich, dass das wiederholt angemahnte Problem noch in den nächsten Monaten gelöst werden kann.

Seidel ist seit Oktober 2016 ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt. „Meine Funktion ist es, Mittler zwischen behinderten Menschen und der Stadtverwaltung zu sein und vor allem zuzuhören“, beschreibt Frau Seidel ihre Aufgabe.

handicap-beratung@radebeul.de

zur Startseite