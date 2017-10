Rammstein-Coverband rockt Görlitzer Brauerei Am Sonnabend, ab 22 Uhr, sorgt die Band „Feuerengel“ für „Neue-Deutsche-Härte“ in der Kulturbrauerei. Wer es leiser mag, findet auch dafür etwas im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Ein Abend mit „Feuerengel“ ist die perfekte Illusion. Die Band aus Norddeutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Musik und die Show von “Rammstein“ zu kopieren. So original wie möglich. Dazu gehört nicht nur eine erstklassige Umsetzung der Songs, besonderes Augenmerk gilt der bombastischen Show, mit der „Rammstein“ sich als erfolgreichster deutscher Act im In- und Ausland etabliert haben. „Feuerengel“ eifern dieser Show seit 1997 nach, als auf einem “Rammstein“-Konzert die Idee entstanden war, ein Tribute ins Leben zu rufen. Innerhalb kürzester Zeit waren „Feuerengel“ in der gesamten Republik und in den Niederlanden unterwegs. Im Laufe der Jahre sollte die Liste durch Gastspiele in der Türkei, in Luxemburg und in der Schweiz erweitert werden. Zu den Höhepunkten zählen sicherlich zwei Konzerte auf Einladung von „Rammstein“. Bereits 1998 spielten “Feuerengel“ für ihre Idole und deren Gäste. „Rammstein“ wurde damals in Berlin Doppelplatin und Gold für die Alben „Sehnsucht“ und „Herzeleid“ verliehen. 2005 luden „Rammstein“ zu einer Party in das Olympiastadion in Berlin ein. Auch dort bekam die Band mehrere Auszeichnungen überreicht. Das musikalische Rahmenprogramm gestalteten „Feuerengel“. Inzwischen hat die Band mit den Donots, den Sportfreunden Stiller, Subway To Sally, Knorkator und vielen weiteren Künstlern die Bühne geteilt. Karten kosten 24,50 Euro und sind auch online im Vorverkauf über die Homepage der Kulturbrauerei erhältlich.

zur Startseite