Rammenauer haben die Wahl Für die Nachfolge von Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski gibt es zwei Bewerber.

Die Rammenauer wählen am 24. September auch einen neuen Bürgemeister. © dpa

Andreas Langhammer (Initiative für Rammenau) und Jana Simmert (Vereine für Rammenau) treten zur Bürgermeisterwahl am 24. September an. Beide Kandidaten wurden am Dienstagabend vom Gemeindewahlausschuss bestätigt.

Andreas Langhammer ist 42 Jahre alt, Vater eines 14-jährigen Sohnes und unverheiratet. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens Sachsenfenster. Beides, die Arbeit im Betrieb und als ehrenamtlicher Bürgermeister, werde er im Fall seiner Wahl gut unter einen Hut bringen, sagt er. „Man muss nicht alles selbst machen, kann Arbeit delegieren. In der Verwaltung gibt es dafür kompetente Mitarbeiter. “ Im Ort wurde viel erreicht, was erhalten werden soll. Seit 2013 ist er im Ort aktiv, vornehmlich in der Unterstützung von Vereinen und der Jugendarbeit.

Jana Simmert, 45 Jahre alt, ist verheiratet. Sie hat eine 14-jährige Tochter. Sie arbeitet als selbstständige Handelvertreterin in der Finanzbranche mit eigenem Büro in Bischofswerda. In Rammenau engagiert sie sich vor allem im Heimatverein. Er ist Teil der Wählervereinigung „Vereine für Rammenau“. „Ich kenne und liebe Rammenau seit meiner Kindheit. Es ist mein zu Hause, meine Heimat. Rammenau ist es wert, es weiter voranzubringen und das Geschaffene zu erhalten. In diesem Sinne stelle ich mich als Kandidat für Rammenau und seine Einwohner“, sagt Jana Simmert.

Rammenau wählt außer der Reihe. Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski (parteilos) gibt ihr Amt zum 31. Oktober ab und geht in den Ruhestand. Seit 1984 arbeitet sie in der Gemeindeverwaltung, war erst stellvertretende Bürgermeisterin, seit 1986 ist sie Bürgermeisterin. Seit vielen Jahren führt sie dieses Amt ehrenamtlich. (SZ)

zur Startseite