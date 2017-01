Rammenau startet ins neue Kulturjahr Der Revueclub Bretnig gastiert im schönsten Dorf Deutschlands. Nur eines von über 30 geplanten Veranstaltungen hier.

Die Mitglieder des Revueclub Bretnig sind Stammgäste auf der Rammenauer Bühne. © PR

Rammenau kommt aus dem Feiern in diesem Jahr nicht mehr heraus. Die Rammenauer und ihre Gäste haben jetzt ein vielfältiges Kulturprogramm fürs Jahr geschnürt, das sich sehen lassen kann. Über 30 Angebote gibt es – zum Lachen, Erleben, Staunen und zum Mitmachen.

Traditionell den Anfang des neuen Kulturjahres macht der Revueclub aus Bretnig-Hauswalde. Am 29. Januar gastieren die Sänger und Tänzer mit ihrer bunten Show „Zu neuen Ufern“. Karten fürs humorvolle Programm gibt es noch – sie kosten sieben Euro. Los geht es 19.30 Uhr im Erbgericht.

Schlag auf Schlag und schenkelklopfend geht‘s weiter: Ab 18. Februar ist Fasching in Rammenau und gibt es unter dem Motto „Mit Schiefertafel, Stift und Schwamm – auf geht’s in die Schule nach Ramm“ insgesamt vier Veranstaltungen. Auftakt ist der Weiberfasching im Erbgericht. Kinderfasching ist am 28. Februar.

Im ersten Halbjahr steht unter anderem noch die Modenschau zum Frauentag (10.3.), das Kabarett Kaktusblüte (1.4.), Hexenbrennen (30.4.), Hobbyschau (ab 21.5.), Schlossrundfahrt (21.5.), Schlagershow (17.6.) oder das Familiensportfest (18.6.) auf dem Programm. Die Übersicht übers ganze Jahr gibt es im neuen Almanach, der nun erschienen ist und jederzeit bei der Gemeinde abgeholt werden kann. Dank seines praktischen Formats kann er auch an die Wand gehängt werden – damit man nur nichts vergisst. (cm)

