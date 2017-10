Rammenau feiert Kirmes Die Schausteller haben bereits aufgebaut. Die Gaststätten bieten am Wochenende Fisch und Wild. Und am Sonnabend geht’s rund bei den Rammschen Wiesn.

Bei der Wiesn geht es nicht ohne Bier. © dpa

Der Rammenauer Faschingsclub hat einiges vorbereitet. Die Karnevalisten haben Sketche geschrieben, Lieder einstudiert und den einen oder anderen Tanzschritt geprobt. Sie wollen den Saal des Erbgerichts in Rammenau am Sonnabend nun schon zum vierten Mal in Oktoberfestlaune bringen. Denn an diesem Abend wird wieder zu den Rammschen Wiesn geladen.

Die Festveranstaltung mit Tanz, Fassbieranstich und Programm ist der Höhepunkt der alljährlichen Rammenauer Kirmes. „Die Gemeinde hat uns vor Jahren gefragt, ob wir uns das vorstellen können, und wir haben zugesagt“, sagt Karin Haschke vom Faschingsclub. Seitdem stellen die Karnevalisten ein eigenes Programm für diesen Auftritt im Herbst zusammen. Der Verein hat dabei Glück, zwei DJs mit der entsprechenden Technik in den eigenen Reihen zu haben. Sie übernehmen einen Großteil der Musik und begleiten mitunter auch live. Tradition ist inzwischen auch, dass Hartmut Reichelt den Abschiedssong der Rammschen Wiesn singt. „Dirndl und Lederhosen können gern getragen werden, sind aber nicht zwingend erforderlich“, sagt Karin Haschke.

Die Reihe der Veranstaltungen in Rammenau an diesem Wochenende begann bereits am Freitag mit der Ü-30-Party. Die Schausteller stehen von Sonnabend bis Montag auf dem alten Sportplatz. Und wie immer zum Kirmeswochenende werden die Gaststätten besondere Wild- und Fischspezialitäten bereithalten. (szo)

Rammsche Wiesn mit dem Faschingsclub im Erbgericht: Einlass ab 19 Uhr, eine Karte für 8,99 Euro.

zur Startseite