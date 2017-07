Rambazamba beim Inselfest Die 35. Ausgabe ist am Sonntag zu Ende gegangen. Das Wetter wollte in diesem Jahr manchmal nicht so recht mitspielen.

Drei Mann, ein Lenkrad: Opa Peter und seine Enkel Cornelius und Arthur probierten beim Inselfest, ob man einen Autoscooter auch zu dritt steuern kann. © Sebastian Schultz

Das Frauenhainer Inselfest hat am Wochenende viele Besucher gesehen, aber vor allem am Sonnabend auch einiges an Regen abbekommen. Die Besucher beim großen Familientag ließen sich davon die Freude nicht nehmen. Groß und Klein fuhren munter Autoscooter, packten beim Indianer-Tauziehen kräftig mit ans Seil oder holten sich mit der Berg- und Talbahn ein flaues Gefühl in die Magengegend. Begonnen hatte die 35. Ausgabe des Inselfestes am Freitag, als Landtagsmitglied Sebastian Fischer und Röderaues Bürgermeister Lothar Herklotz (beide CDU) die Sause mit einem zünftigen Bieranstoß eröffnet hatten. In den Abendstunden des Sonnabends animierten vor allem die Klänge von House-DJ Marcapasos die jungen Inselbesucher vor der Bühne zum Tanzen. (SZ)

