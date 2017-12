Rallyepiloten haben es geschafft Ulrich Dornick aus Sebnitz und Siegmar Weber aus Ottendorf sind bis ins afrikanische Gambia gefahren. Nun sind sie ihr Auto los.

Ulrich Dornick (l.) und Siegmar Weber haben ihr Rallyefahrzeug in Gambis für den guten Zweck versteigert. © privat

Sebnitz. Ulrich Dornick und Siegmar Weber sind vor 26 Tagen mit der Rallye Dresden – Dakar – Banjul des Vereins Breitengrad in Hohnstein aufgebrochen. Pünktlich sind sie mit den anderen in Banjul, der Hauptstadt von Gambia, angekommen. Ulrich Dornick hatte Stollen der Bäckerei Gnauck im Gepäck. Dieser wurde am ersten Advent in Afrika verkostet, wie Fotos aus dem Rallyetagebuch zeigen. Ansonsten ist es leider nicht gelungen, weiter Kontakt zu halten. Ihren VW Bus konnten sie für gutes Geld für den guten Zweck versteigern lassen. Beide werden in diesen Tagen zurückerwartet. Für den 5. Dezember hatten sie den Rückflug mit Zwischenstopp in London gebucht. Dann geht es zurück nach Sebnitz. (SZ/aw)

