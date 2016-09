Rallye-Stopp am Gefängnis Ein Mitarbeiter der JVA Zeithain stempelt das Fahrtenbuch der Oldtimer. Und verbessert dabei sein Wissen über Autos.

Sobald ein Auto hinter der JVA Zeithain auftaucht, das nur ansatzweise nach einem Oldtimer aussieht, schnappt sich JVA-Mitarbeiter Groß seinen Stempel. Nun beginnt er zu rätseln: „Sieht nach einem Pontiac aus, oder?“ Die umstehenden Zuschauer grübeln, drehen den Kopf und nicken. „Ja, es ist einer“, freut sich Groß, dreht sich zu seiner Kollegin und ruft: „Nummer 52.“ Während sie in der Fahrerliste einen Haken setzt, drückt er dem Fahrer einen Stempel ins Fahrtenbuch.

Bewährung oder Gitterstäbe?

Die Justizvollzugsanstalt in Zeithain ist in diesem Jahr das erste Mal ein Teil der SZ-Rallye Elbflorenz. Diese findet am vergangenen Sonnabend bereits zum vierten Mal statt und führt diesmal direkt an der hiesigen JVA vorbei. Insgesamt 153 Teilnehmer müssen mit ihren historischen Gefährten vor dem Gefängnis kurz Halt machen, um sich einen Stempel für ihr Fahrtenbuch abzuholen. Dieser gilt als Beweis, dass sie den Streckenabschnitt durchfahren haben. Die JVA Zeithain ist für die Teilnehmer die insgesamt dritte Durchfahrtskontrolle.

Eine, die ihnen richtig Spaß macht. „Wir halten nur kurz an, bitte, wir wollen nicht rein“, bettelt ein Teilnehmer mit ironischem Unterton, als er den uniformierten JVA-Mitarbeiter Groß entdeckt. Ein anderer ist da deutlich offensiver: „Was können wir mitnehmen?“, fragt er. Und ergänzt: „Ein halbes Jahr auf Bewährung? Oder doch lieber ein schönes Paar Gitterstäbe?

Groß, der aus Sicherheitsgründen in der Zeitung nur mit seinem Nachnamen genannt werden will, nimmt es gelassen, er lacht lauthals über die Witze der Teilnehmer und schickt sie mit trockenen Bemerkungen auf die Weiterfahrt. Freche Kommentare ist er wohl schon von Berufs wegen gewohnt. „Ich finde es toll, dass die Leute mit Spaß und guter Laune dabei sind“, meint er. Auch er selbst ist mit viel Leidenschaft und Interesse am Start. „Ich bringe nicht allzu viel Vorwissen über Autos und Oldtimer mit, aber ich interessiere mich wirklich sehr für diese beeindruckenden Gefährte“, sagt er.

Seine Kollegin fügt an: „Wir hätten auch an den Führungen durch die JVA teilnehmen können. Aber das kennen wir schon. Die Oldtimer-Rallye ist da mal etwas ganz Neues.“

Und so stehen die beiden nun hinter ihrem kleinen Tisch an der Straße vor der JVA und warten auf die Fahrer. Sie begrüßen Teilnehmer für Teilnehmer, halten einen kurzen Plausch und wünschen eine gute Weiterfahrt. Sobald ein wenig Zeit zum Fachsimpeln bleibt, unterhalten sie sich über die gerade gesehenen Autos. „Diese Farbe war sicherlich nicht serienmäßig, das wurde doch so nicht gebaut“, meint JVA-Mitarbeiter Groß, als ein rosa lackierter Wartburg vorübergefahren ist.

Ein VW Golf als Oldtimer

Und schon kommt der nächste Oldtimer angerollt, ein Skoda Octvia. Groß stempelt das Buch und blickt dann verdutzt drein. „Wir fahren privat auch einen Skoda. Es ist schon unglaublich interessant, was ein Skoda heute ist und was er früher einmal war.“ Form, Farbe, Aufbau – alles ist anders. Geblieben ist im Grunde nur, dass das Auto einen Motor und vier Räder hat. Und ein paar Sitze gehören dazu. Doch auch die haben in einem Oldtimer wenig mit jenen zu tun, auf denen wir heutzutage im Auto Platz nehmen. – Stempel für Stempel füllt sich die Liste der beiden JVA-Mitarbeiter, gegen Mittag ist bereits die Hälfte der Teilnehmer am Gefängnis gewesen und hat sich einen Eintrag ins Fahrtenbuch geben lassen. Die ersten Fahrer waren gegen 11 Uhr am Stand.

Nun kommt das nächste Auto angerollt. JVA-Mitarbeiter Groß erkennt es schon von Weitem: „Das ist ein Golf I. Da bin ich mir ziemlich sicher“, sagt er. „Aber ist das denn schon ein Oldtimer?“ Der Fahrer sorgt für Aufklärung. Er berichtet stolz: „Seit zwei Monaten habe ich das Kennzeichen, seit zwei Monaten fahre ich dieses geile Auto als Oldtimer.“ Groß lacht, gratuliert und stempelt. Wieder ist ein Fahrer geschafft.

Er dreht sich zu seiner Kollegin. „Der Golf I ein Oldtimer. Mann, Mann, da merkt man mal, wie alt man ist.“ Doch viel Zeit zum Philosophieren bleibt nicht, hundert Meter entfernt biegt bereits das nächste Gefährt um die Ecke. JVA-Mitarbeiter Groß zückt den Stempel, visiert das Auto an und ruft: „Ein T 1 mit Ladefläche, wow!“

