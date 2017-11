Rallye lässt Schotter fliegen Zwei Tage lang war Boxberg Treffpunkt für Motorsportfans und Renn-Teams aus 19 Ländern.

Fliegender Schotter ist das beeindruckende Merkmal der einzigen Rallye in Deutschland, die zu mehr als 90 Prozent über unbefestigte Straßen führt. © André Schulze

Die Strecke ist wild, aber das macht Spaß“, zieht Christian Doerr am Sonnabendmorgen ein erstes Fazit. Er ist Co-Pilot von Lokalmatador Matthias Kahle, mit dem er schon im vorigen Jahr die Rallye gewann. „Wir liefern uns hier ein Duell mit Anders Gröndal aus Norwegen. Am Freitag hatten wir auf 50 Wertungskilometern nur eine Sekunde Unterschied. Wir fahren hier auf hohem Niveau.“ Am Ende hatte das Team Gröndal/Eilertsen trotzdem die Nase vorn. 76 Starter waren in diesem Jahr bei der Lausitz-Rallye gemeldet, dazu 19 für die erste Historic-Rallye. Viele bekannte Gesichter waren wieder am Start, wie zum Beispiel Albert von Thurn und Taxis mit Co-Pilotin Sandra Bufe.

Vieles war neu bei dieser 20. Ausgabe der Internationalen ADMV Lausitz-Rallye. Start und Ziel waren am Parkschlösschen im Uhyster Volkspark. Das Fahrerlager war vor den Toren von Uhyst, das Hauptquartier im Tourismusinformationszentrum am Boxberger Ufer untergebracht. Hier im Headquarter sah es aus wie in einer Raumschiffzentrale. Viele Computer präsentierten dauernd neue Daten, zwei große Leinwände zeigten Landkarten mit farbigen Strecken, Punkten und Zahlen. So konnten die Organisatoren über GPS jederzeit feststellen, wo sich jedes einzelne Fahrzeug gerade befindet und bewegt. Benjamin Schmidt, stellvertretender Leiter der Streckensicherung, erläutert: „Seit diesem Jahr wird das System für die gesamte deutsche Rallyemeisterschaft eingesetzt.“ Im Nachhinein lobt Wolfgang Rasper vom organisierenden Verein: „Das Tracking-System hat sich unheimlich bewährt.“

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr war die Historic #1. Zum ersten Mal nahmen in einem separaten Rennen in die Jahre gekommene Oldsmobile als historische Klasse an der Rallye teil. Dabei konnte dem Zuschauer wahlweise das Herz aufgehen bei optischen Leckerbissen wie dem Wartburg 312 oder Lada 2105 oder auch bluten, wenn sie rasant die eine oder andere Schottenkurve nahmen. Größere Unfälle gab es zum Glück diesmal nicht. Wolfgang Rasper ist erleichtert: „Die Doktoren mussten nicht einmal ein Pflaster ausgeben. Allerdings musste am Sonnabend der Lauf WP10, also das Wertungsrennen um den Bärwalder See, aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden.“ Zuschauer im Bereich Uhyst hätten sich undiszipliniert benommen und entgegen der Anweisung der Streckenposten die Rennstrecke nicht verlassen. Deshalb kam auch die Polizei zum Einsatz. Auch Feuerwehren waren im Großeinsatz, wie Ronny Doster, Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Boxberg, berichtet: „Alle Ortswehren der Gemeinde Boxberg sind als Helfer im Einsatz. Dazu kommen noch zwei Fahrzeuge aus Schleife. Die Ortsfeuerwehr Uhyst sichert die normale Einsatzbereitschaft in der Gemeinde ab.“ Auch aus Elsterheide ist eine Gruppe der Feuerwehr angereist und hilft als Einlass und Streckenposten. „Wir sind schon seit Jahren als Helfer dabei“, sagen sie. Auch andere Uniformen sind unterwegs. Hauptfeldwebel Falk Perschmann und Oberstabsgefreiter Wojtek Garbowski vom Truppenübungsplatz Oberlausitz unterstützen beim Funk und geben Meldungen weiter. Große Löcher im Mobilfunknetz der Region sind von Beginn an eine große Sorge der Organisatoren. „Wir selbst sind zum ersten Mal dabei, aber die Bundeswehr gibt bei der Lausitz Rallye jedes Jahr die Funkunterstützung“, sagt Perschmann. „Das ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit, und das Rennen findet zum Teil auch auf Tüp-Gelände statt.“ „Es ist schon interessant hier, man sieht das nicht jeden Tag“, ergänzt Garbowski.

zur Startseite