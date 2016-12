Ralf Rother will weiter Bürgermeister bleiben

Für die Wilsdruffer Bürgermeisterwahl im März 2017 gibt es einen ersten Kandidaten. Der Stadtverband der CDU hat am Mittwochabend einstimmig den Amtsinhaber Ralf Rother nominiert. Rother bedankte sich anschließend für die Unterstützung. „Die Arbeit macht mir heute noch genau so viel Spaß wie am ersten Tag“, sagte er. Gerne würde er weitere sieben Jahre die Entwicklung der Stadt mitgestalten. „Es gibt immer noch viel zu tun.“

Ob es Gegenkandidaten gibt, ist noch unklar. Bisher hat sich keine der Parteien im Stadtrat – SPD, Freie Wähler und Die Linke – oder eine andere Partei dazu geäußert. Die Wahlvorschläge müssen spätestens am 20. Februar eingereicht sein. Die Wahl findet dann am 19. März statt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird diese am 2. April erfolgen. (hey)

