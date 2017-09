Ralf Brehmer wiedergewählt Der alte ist auch der neue Bürgermeister in Rietschen. Es gab keinen Gegenkandidaten.

Ralf Brehmer (SPD) ist am Sonntag zum Bürgermeister in Rietschen gewählt worden. © andré schulze

Mit einem klaren Wahlergebnis schicken die Rietschener Ralf Brehmer erneut für sieben Jahre ins Amt. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag gaben laut vorläufigem Wahlergebnis 1 340 Wählerinnen und Wähler dem Rietschener ihre Stimme. Das sind 92 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Der Amtsinhaber ging ohne Widersachen ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Auf den Stimmzetteln blieb deshalb die zweite Spalte leer. Stimmen bekamen auch Tilmann Havenstein (16), Torsten Lorenscheit (15), Horst Meister (13) und Arne Püschel (12) sowie einige weitere Personen. Ralf Brehmer war bereits sieben Jahre hauptamtlicher Bürgermeister in Rietschen. Am Dienstag tagt der Gemeindewahlausschuss.

