Ralbitz/Horka wieder im Finale Die starken Sorben können damit ihren Vorjahreserfolg wieder holen. Im Endspiel geht es gegen Königswartha.

Eine Szene vom Pokal-Halbfinale zwischen dem DJK Sokol Ralbitz/Horka und dem Hoyerswerdaer FC. Hier jagt der Ralbitzer Stanislaw Schuster (links) seinem Gegenspieler und dem Ball hinterher. Am Ende siegten die Sorben mit 2:0 © Werner Müller

Fußball-Kreispokal Westlausitz. Auf das Wochenende 17./18. Juni können sich die Fußballfans des Landkreises schon jetzt so richtig freuen. Dann steigen in Königswartha wieder zahlreiche Pokalendspiele des Westlausitzer Fußballverbandes. Ein sportlicher Höhepunkt wird dann ganz sicher das Finale der Männer sein – denn die Gastgeber haben am vergangenen Mittwoch mit einem 4:0 (2:0)-Auswärtssieg im Halbfinale bei der SG Großnaundorf das Endspiel-Ticket gebucht.

Gegner wird dann allerdings kein Geringerer sein als Pokalverteidiger DJK Sokol Ralbitz/Horka. Die Sorben setzten sich im zweiten Halbfinale zu Hause gegen den Hoyerswerdaer FC mit 2:0 (0:0) durch. Im Vorjahr, als die Endspiele in Großdubrau über die Bühne gingen, gab es allerdings ein Kuriosum. Damals traf Sokol auf die SG Crostwitz und gewann mit 4:0 (1:0). Und direkt danach fuhren zehn Spieler der Pokalgegner in zwei Kleinbussen zusammen nach Südtirol, wo die sorbische Männerauswahl (Wubranka) ihr erstes Vorrundenspiel bei der Europeada – der Fußball-Europameisterschaft der autochthonen Minderheiten – absolvieren musste.

DJK-Vereinspräsident Dierk Schuster sagte damals: „Dass wir Meister Crostwitz geschlagen haben, das ist natürlich schon stark. Aber 2012 haben wir in Laußnitz auch schon mal den Kreispokal bei den Herren geholt. In der nächsten Kreisoberliga-Saison wollen wir auch wieder um die Podestplätze mitspielen.“ Und das tun die Ralbitzer, denn in der Tabelle stehen sie derzeit auf Platz zwei – mit 52 Punkten genau gleichauf mit dem drittplatzierten Königswarthaer SV. Einem spannenden Männer-Pokalfinale dürfte im Juni also nichts im Wege stehen. Auch die Frauen und Junioren ermitteln dann ihre Sieger.

