Ralbitz tritt selbstbewusst auf Die Mannschaft gewinnt gegen das Landesklasse-Team SV Trebendorf.

© Uwe Soeder

Fußball-Testspiele. Sokol Ralbitz/Horka hat mit einem 2:1-Sieg beim Landesklasse-Team SV Trebendorf reichlich Selbstbewusstsein für die am kommenden Wochenende beginnende Punktspiel-Rückrunde getankt. Sebastian Böhm köpfte nach einem Eckball von Danny Gloxyn zur Führung ein. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber erzielte Sebastian Bensch wiederum per Kopfball in der 77. Minute den Siegtreffer. „Uns fehlten sieben Stammspieler. Insofern ein sehr starkes Ergebnis gegen einen guten Gegner“, sagte Trainer Thomas Schultz nach der Partie.

Der TSV Pulsnitz siegte in Deutschbaselitz mit 3:2. Patrick Nitsche (2) und Erik Rammer trafen für den Kreisoberligisten, Philipp Neubauer und Steffen Müller waren für die Hausherren erfolgreich. Beim Testspiel-Derby zwischen der SG Frankenthal und SV Rammenau gab es einen klaren 6:2-Erfolg für die Gäste. Marco Schlegel traf doppelt, Conrad Wähner, Friedrich-Philipp Wazinski, Patrick Jäkel und Joe Wenzel machten das halbe Dutzend klar. Für Frankenthal trugen sich Philipp Schmidt und Andreas Herzog in die Statistik ein. Gnaschwitz-Doberschau kam gegen die SG Nebelschütz zu einem 3:1-Sieg. Thomas Kebschull sowie Eric Zurek im Doppelpack waren die Schützen für die Siegerelf, Robert Lehnart traf für Nebelschütz. (jj)

Weitere Testspielergebnisse:

Grün-Weiß Hochkirch – GFC Rauschwalde 3:4

Motor Cunewalde – Rot-Weiß Bad Muskau 1:9

FV Gröditz – Königswarthaer SV 9:1

SV Bautzen – Höckendorfer FV 5:3

