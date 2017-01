Ralbitz nur knapp geschlagen Am Ende hatte die Mannschaft vom DJK Blau-Weiß Wittichenau die Nase vorn.

© Steffen Unger

Hallenfußball. Den traditionellen Budenzauber des Königswarthaer SV hat die Mannschaft vom DJK Blau-Weiß Wittichenau für sich entschieden. Der Tabellensechste der Kreisoberliga Westlausitz besiegte in der Sporthalle in Radibor den Liga-Konkurrenten DJK Sokol Ralbitz/Horka mit 2:1. Die Partie gegen das Landesklasse-Team des Bischofswerdaer FV endete mit demselben Resultat, gegen Blau-Weiß Neschwitz (5:0) sowie die zweite Vertretung des Königswarthaer SV (6:2) gab es klare Erfolge. Nur gegen die Erste des KSV ließen die Wittichenauer mit einem torlosen Remis Punkte liegen. Am Ende rangierte Ralbitz/Horka einen Punkt hinter Wittichenau, Bischofswerda II belegte den dritten Platz vor den Gastgebern. Als bester Spieler des Turniers wurde Markus Scholze aus Königswartha geehrt. Bester Torwart wurde Sebastian Neumann vom BFV 08. (jj)

zur Startseite