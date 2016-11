Rakotzbrücke hinter Gittern Die Gemeinde Gablenz hat ihr berühmtestes Bauwerk nun gegen unbefugtes Betreten gesichert. Weitere Schritte folgen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Nicht schön, aber zweckmäßig. Der Bauzaun soll Parkbesucher vom Betreten der Rakotzbrücke abhalten. Foto: Joachim Rehle Nicht schön, aber zweckmäßig. Der Bauzaun soll Parkbesucher vom Betreten der Rakotzbrücke abhalten. Foto: Joachim Rehle

Nur ein Stein des Anstosses: Der Radprofi Senad Grosic auf dem Scheitelpunkt der Rakotzbrücke, fotografiert von Lorenz Holder.Foto: redbullcontentpool.com

Jetzt hat Gablenz Ernst gemacht. Weil wegen des gewachsenen Bekanntheitsgrades der Rakotzbrücke immer mehr Besucher in den Kromlauer Park kommen und das Bauwerk betreten, ist nun ein Bauzaun aufgestellt worden. In der Gemeinde sah man sich zu dem Schritt gezwungen, um die Brücke vor Schäden zu schützen und letztlich auch die Kletterer. Aber die Gemeinde versucht ihr Wahrzeichen zukünftig auch als Marke noch besser gegen ungewollte Nutzung zu abzusichern. Dafür soll ein Rechtsanwalt sorgen.

„Die letzten vier Wochen sind Stress gewesen. Deshalb haben wir kurzfristig entschieden, die Brücke dicht zu machen, um das Betreten zu verhindern und die Leute zu schützen“, sagt der Gablenzer Bürgermeister Dietmar Noack in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Denn seit der Münchner Fotograf Lorenz Holder mit dem Foto eines BMX-Fahrers auf der Brücke einen Fotowettbewerb von Red Bull gewonnen hat, ist das Interesse an dem Bauwerk ebenso gestiegen wie die Zahl derer, die es betreten. Es seien sogar Leute mit einem Paddelboot auf dem See unterwegs gewesen. Das Betreten der Brücke sei nun zumindest mit einem Brautkleid schwierig geworden, meint Dietmar Noack. Speziell bei polnischen Hochzeitspaaren und Fotografen für Magazine ist die Rakotzbrücke äußerst beliebt. Die Brückenkletterer kommen aber auch aus Australien, Neuseeland oder Afrika, so der Bürgermeister.

Das Aufstellen des Bauzauns hat die Gemeinde sich von der zuständigen Denkmalbehörde genehmigen lassen. Die habe sich damit einverstanden erklärt, das Bauwerk bis zur Sanierung und einer dauerhaften Lösung für das Problem so zu sichern, erklärt Dietmar Noack. Die neuen Verbotsschilder, die die Gemeinde erst vor wenigen Monaten installiert hat, haben keine Wirkung gezeigt. Im Gegenteil. Eines der Piktogramme sei geklaut worden und musste ersetzt werden, sagt er.

Bei den Verletzungen des Markenrechts der Rakotzbrücke, das sich die Gemeinde hat schützen lassen, sucht Gablenz nun nach einem Anwalt, der die Verstöße verfolgen soll. Auf Nachfrage von Gemeinderat Frank Hoffmann zum aktuellen Stand in dieser Angelegenheit erklärt Dietmar Noack, dass man die Sache ins Rollen gebracht habe. So habe es ein erstes Beratungsgespräch mit dem bisherigen Anwalt der Gemeinde gegeben. Aktuell suche man aber noch nach einem Anwalt, der die Abmahnungen durchführen soll. „Das alles überrollt uns“, sagt er. Man sei auf dem richtigen Weg und habe schon viel gemacht. Das Problem ist jedoch die Kontrolle. „Wir können keinen hinstellen, der aufpasst“, so Dietmar Noack. Und das bisherige Vorgehen, bei dem der Bürgermeister oder die Gemeinderäte von Bürgern über Verstöße informiert werden, sei keine Lösung. Etwas festlegen sei das eine, es durchzusetzen aber etwas anderes.

Frank Hoffmann hatte sich darüber geärgert, dass Leute aus ganz Deutschland mit der Brücke Geld verdienen, die Gemeinde jedoch nicht. Von den häufigen Dreharbeiten in den letzten Wochen – unter anderem von RTL – habe laut dem Bürgermeister aber auch die Gemeinde profitiert. Im Internet hätten sich schon Fotografen beklagt, dass die Gemeinde die Brücke doch nicht mit ihrem Geld sanieren könne. Um mit dem Park Einnahmen zu erzielen, arbeitet die Gemeinde aktuell an einer Gebührenordnung für dessen Nutzung und an einer Parkordnung. Die Entwürfe dazu seien nach Aussage von Gemeinderat Johannes Rackel fertig.

