Raketen und Böller überall erlaubt In der Stadt gibt es keine Verbotszonen für Feuerwerkskörper. Für das Aufräumen sind die Anwohner verantwortlich.

Seit Freitag liegen wieder Knallfrösche, Römische Lichter, Bodenkreisel, Raketen, Böller und jede Menge weiterer Silvesterkram zum Anzünden in den Geschäften. In Radebeul können sich die Feuerwerksliebhaber freuen. Denn hier darf überall geknallt werden. Während in vielen anderen Städten in manchen Gebieten, etwa auf historischen Plätzen oder in alten Ortsteilen, kein Feuerwerk gezündet werden darf, gibt es in Radebeul keine Verbotszonen.

In den letzten Jahren habe es keine größeren Schäden durch Feuerwerkskörper in der Stadt gegeben, sagt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos). Lediglich einige Unvernünftige hätten Papiercontainer angezündet. Seitdem es keine zentralen Papiercontainer mehr gibt, sondern die blauen Tonnen auf den Grundstücken stehen, seien diese Vorfälle zurück gegangen.

Für das große Saubermachen am nächsten Morgen sind die Anwohner zuständig. „Die Grundstückseigentümer müssen die Fußwege reinigen“, so Wendsche. Das gilt auch, wenn sie nicht selbst vor ihren Häusern geknallt haben.

