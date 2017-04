Raiffeisen übernimmt Baumarkt Die Handelsgenossenschaft in Kamenz führt den Markt der Häntzschel GmbH in Neustadt für Hagebau weiter.

Gute Nachrichten für die Mitarbeiter der Häntzschel GmbH in Neustadt: Nachdem die Familie Häntzschel beschlossen hatte, das Unternehmen zu veräußern, hat sich im Gesellschafterkreis der Hagebau-Kooperation ein Käufer gefunden. Die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft in Kamenz führt den alteingesessenen Standort weiter. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Übergang eine für die Mitarbeiter und die Familie Häntzschel gute Lösung entwickelt haben“, so Bärbel Cech, Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft. Die Übernahme würde zum 1. Januar 2018 wirksam. „Die Zeit bis dahin werden wir intensiv nutzen, um alle Mitarbeiter am Standort Neustadt in die Prozesse und Abläufe sowie in unsere Unternehmenskultur einzuarbeiten“, so Cech.

Seniorchef Matthias Häntzschel (64) ist mit der gefundenen Nachfolgeregelung zufrieden. „Es war klar, dass ich im regulären Renteneintrittsalter aus dem Unternehmen ausscheide. Wir haben in der Familie einstimmig beschlossen, dass wir eine externe Unternehmensnachfolge suchen. Mit der Raiffeisen Kamenz haben wir hier den richtigen Käufer gefunden. Es freut uns, dass der Standort damit auch der Hagebau Kooperation erhalten bleibt.“ Die Mitarbeiter beider Unternehmen wurden zu der Nachfolgeregelung und zur Aufnahme des Standorts in das Netz der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft informiert. Für die Kunden bleibt das Angebot des Werkers-Welt-Marktes voll und ganz erhalten. (SZ)

