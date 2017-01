Räumpflicht bleibt Dauerthema

© Symbolfoto: dpa

Entlang der Radeberger Straße in Großröhrsdorf ist die Räumpflicht an den Fußwegen zum Großteil in der Hand der Anlieger. Das stellt die Stadtverwaltung Großröhrsdorf klar und weist zugleich eine entsprechende Kritik zurück. „Die Bereiche, die von der Stadt zu Räumen sind, werden nach einer Prioritätenliste abgearbeitet“, heißt es. Dies sei auch notwendig, weil die Vielzahl an Fußwegen nicht innerhalb weniger Stunden und bei gleichzeitig anhaltendem Schneefall durch die Mitarbeiter der Technischen Dienste beräumt werden könnten.

Um kommunale Seitenstraßen erreichen zu können und zur Aufnahme von Streugut sei es zwangsläufig notwendig, dass die kommunalen Winterdienstfahrzeuge auch über Kreis- und Staatsstraßen fahren, ohne dabei ihrer Funktion als Winterdienstfahrzeug nachzukommen, stellt die Stadt richtig.

Dass die Wahrnehmung des Winterdienstes Großröhrsdorf oft falsch eingeschätzt werde, zeige eine Mitteilung des Landratsamtes vom 16. Januar. „Während in den umliegenden Gemeinden teils mehrere Straßen durch die Müllabfuhr nicht erreichbar waren, traf dies in Großröhrsdorf nur auf eine einzige Nebenstraße zu“, so die Information aus dem Rathaus. (SZ)

