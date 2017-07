Räumaktion mit Hindernissen Zwei Eichen, die der Sturm vor drei Wochen umgekippt hat, werden aus dem Parkteich im Schlosspark gezogen. Anfangs erweist sich das als schwierig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bauhofmitarbeiter Christian Schober steht vor einer der beiden entwurzelten Eichen, die bis gestern im Parkteich lagen. © Kristin Richter Bauhofmitarbeiter Christian Schober steht vor einer der beiden entwurzelten Eichen, die bis gestern im Parkteich lagen.

Ein Bagger der Großenhainer Firma Lindemann zog drei Baumwurzeln aus dem Boden und anschließend die Eichen aus dem Wasser.

Ein Schlauchplatzer. Das kann schon mal vorkommen bei einem Bagger. Erst recht, wenn er ein paar Jährchen alt ist. Ein Hydraulikschlauch, mit dem der Greifer geöffnet und geschlossen wird, ist defekt und muss gewechselt werden. Ein verzögerter Start für das Abrissteam der Großenhainer Firma Lindemann. Sie ist damit beauftragt worden, bei den Aufräumarbeiten im Schönfelder Schlosspark mitzuhelfen. Dort hatte ein Sturm vor knapp drei Wochen aus der grünen Idylle ein Schlachtfeld gemacht. Mehrere Bäume wurden umgerissen oder wie ein Streichholz umgeknickt. Seitdem liegen auch zwei große Eichen im Parkteich. „Um die Bäume da herauszukriegen, braucht man schon größere Technik“, sagt Bauhofmitarbeiter Christian Schober, der die Bergungsaktion begleitet. Der Bagger der Firma Lindemann soll sie Meter um Meter aus dem Wasser ziehen, um die Eichenstämme in vier bis fünf Meter lange Einzelzeile zersägen zu können. „So ist zumindest der Plan“, sagt Schober. Mit Blick auf den Schlosser, der den Bagger repariert, ist er sich nicht mehr so sicher, dass dieser Auftrag noch am gleichen Tag erledigt werden kann. „Außerdem liegen die Baumkronen richtig im Schlamm“, so der Bauhofmitarbeiter.

Doch am frühen Nachmittag kann der Schönfelder Bürgermeister Hans-Joachim Weigel glücklich verkünden, dass der Auftrag erledigt ist. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie es noch am gleichen Tag schaffen“, sagt er erleichtert. Dem Baggerfahrer der Firma Lindemann sei die schwimmende Bewegung der Baumkronen zu Hilfe gekommen. Die Eichen steckten weniger im Schlamm als vorher befürchtet.

Was mit dem Holz der beiden Eichen passiert, ist noch unklar. „Eigentlich ist es nur noch zum Verfeuern geeignet“, sagt Weigel. Gut möglich, dass auch der benachbarte Laminathersteller Kronospan Interesse an dem Holz hat. Es gebe eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Gemeinde Schönfeld und dem Lampertswalder Unternehmen, dass Kronospan solches Bruchholz kostengünstig für seine Produktion übernimmt. „Viel Geld kriegt man für dieses Holz sowieso nicht“, so Weigel. Der Bürgermeister hatte bereits kurz nach dem verheerenden Sturm die 15 umgerissen Bäume im Schlosspark von einem Spezialisten begutachten lassen. Alexander Decker, der Inhaber des Unternehmens „Naturnahe Waldwirtschaft“ aus Zeithain, hatte in Aussicht gestellt, für die niedergestreckten Robinien und Eschen ein durchaus lukratives Angebot für den Festmeter Holz vorzulegen. Doch schon damals zeigte Decker nur wenig Interesse an den beiden im Parkteich liegenden Eichen. Einerseits seien sie nicht gesund, andererseits der Aufwand ihrer Bergung mit notwendiger Technik im Verhältnis zum Holzpreis eindeutig zu hoch.

Für Christian Schober ist der Anblick des Schlossparks ein Grauen. Der ehemalige Kronospan-Mitarbeiter, der erst seit zwei Monaten zur Schönfelder Bauhofmannschaft gehört, erinnert sich an den schrecklichen Sturm am 22. Juni. „Wir hatten an diesem Tag den Schlosspark gerade fertig gemäht und aufgeräumt, und dann haut der Sturm rein“, erzählt Schober. „Das war echt bitter.“ Schlimm sei auch, dass durch die notwendigen Aufräumarbeiten andere wichtige Aufgaben liegenbleiben. Die Mäharbeiten auf dem Schulgelände, dem Sportplatz und den Friedhöfen können erst später erledigt werden.

Jeder Euro hilft

Die Sächsische Zeitung hat die Spendenaktion „Hilfe für Schönfeld“ ins Leben gerufen. Damit soll der Wiederaufbau nach den Sturmschäden im Schönfelder Schlosspark unterstützt werden.

Spenden Sie direkt auf das Sparkassen-Konto der Gemeinde Schönfeld, IBAN: DE 60 85055000 3046000471

Verwendungszweck: Sturmschäden Schlosspark Schönfeld.

zur Startseite