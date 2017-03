Räumaktion in der alten Poliklinik Im Gebäude der AOK an der Franz-Mehring-Straße tut sich etwas. Das Haus wird für den Verkauf vorbereitet.

Das Gebäude der AOK Plus soll verkauft werden. © Dietmar Thomas

Das schöne, große Haus an der Franz-Mehring-Straße steht schon seit einigen Jahren leer. Doch jetzt zog zumindest für kurze Zeit Leben ein, und lenkte das Interesse von Nachbarn und Passanten auf sich. Es wurde ausgeräumt.

„In der Vorbereitung von Verkäufen werden die Objekte üblicherweise von eigenem Inventar beräumt und gesichert. Damit lassen sich auch die erwähnten Aktivitäten erklären“, so Pressesprecherin Hannelore Strobel auf Nachfrage des DA.

Vor der Wende war es Poliklinik und Wohnhaus. Später zog die AOK Plus ein. Ihr gehört das Haus. Aber die Krankenkasse benötigt es nicht mehr. „Das Gebäude wurde umgewidmet und ist Bestandteil der nicht betriebsnotwendigen Immobilien der AOK Plus“, so die Pressesprecherin. Es habe in der Vergangenheit auch keine adäquaten Nutzungsanfragen gegeben. „Die laufenden Bewirtschaftungsleistungen werden durch Dienstleister erbracht“, so Strobel.

Dieses Objekt sei neben anderen nicht betriebsnotwendigen Immobilien zum Verkauf vorgesehen. „Ein entsprechender Beschluss soll jetzt durch den Verwaltungsrat auch konkret getroffen werden“, sagte die Pressesprecherin. Die Veräußerung werde zum aktuellen Verkehrswert erfolgen. Die Verkaufsaktivitäten leitet die Laurat Grundstücks- und Verwaltungs mbH im Anschluss ein. „Auch regional ansässige Interessenten für das Objekt können sich jederzeit mit Laurat in Verbindung setzen. Ein Verkaufs-Exposé existiert zum Objekt. Der zuständige Mitarbeiter von Laurat ist erst in der kommenden Woche zu erreichen. (Da/je)

zur Startseite