Räuchernder Pumphut Den Hexenmeister gibt es in Wilthen bald zum Mitnehmen. Er wirbt auch für eine andere Spezialität der Stadt.

Die Sagengestalt begrüßt am Bahnhof die Gäste Wilthens. Dals kann man den Pumphut auch – natürlich viel kleiner – mit nach Hause nehmen. © Uwe Soeder

Ein neues Souvenir wird demnächst in Wilthen angeboten: ein Räuchermännchen in Form des Oberlausitzer Hexenmeisters Pumphut. Das kündigt Heiko Harig an, der die Touristinformation der Stadt betreibt. Die hölzerne Figur ist 25 Zentimeter groß, trägt eine rote Jacke, eine blaue Hose und den Pumphut-typischen hohen grauen Hut mit breiter Krempe. Haare und Bart sind aus Kunstfell. In der rechten Hand hält der Räucher-Pumphut einen Cognagschwenker mit Wilthener Weinbrand, in der linken einen langen Wanderstock.

Das neue Souvenir ist ein gemeinsames Projekt von Touristinformation und Mönchswalder Bergbaude. Angefertigt wird das Räuchermännchen in Handarbeit von einem Holzkünstler in der Seiffener Gegend. Bisher gibt es nur ein Musterexemplar. „Ich habe jetzt erst mal 50 Stück bestellt“, berichtet Heiko Harig. Er rechnet damit, dass es die Pumphutfiguren ab Mitte oder spätestens Ende November in der Touristinformation an der Wilthener Bahnhofstraße zu kaufen gibt. (SZ/ks)

zur Startseite