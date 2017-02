Räucherkerzen in Sonderverpackung Der Räucherkerzenproduzent Knox gibt anlässlich der 750-Jahr-Feier Mohorns eine Sonderedition heraus.

Zum 750-jährigen Jubiläum von Mohorn gibt die Firma Knox eine Sonderedition heraus. © Archivbild: Jürgen Lösel

Zur 750-Jahr-Feier von Mohorn liefert auch der Räucherkerzenproduzent Knox aus dem Nachbarort Grund einen Beitrag. Das Unternehmen hat eine Sonderedition heraus gegeben. Die Packung ist in den Mohorner Ortsfarben blau-weiß gestaltet, auf der Vorderseite prangt über dem Ortswappen die Silhouette des Ortes mit Kirche, Pfarrhaus, ehemaliger Schule und Rathaus. Auf der Rückseite ist das Programm des Dorffestes vom 5. bis 11. Juni 2017 gedruckt. Die Sonderedition enthält 24 Räucherkerzen in den Duftrichtungen Tanne, Vanille, Pfefferkuchen, Zimt und Weihrauch. „Passend zum Festjahr haben wir davon 2017 Stück gepackt“, sagt Denis Koch-Beier von der Knox-Geschäftsführung. Noch wird verhandelt, wie die Sonderedition vertrieben werden soll. Eine Idee ist, die Räucherkerzen der Festschrift beizulegen. Auch habe die Stadtverwaltung Wilsdruff bereits einen Teil der Produktion geordert, so Koch-Beier. (hey)

zur Startseite