Räucherkerze löst Rauchmelder aus Schreck im Hotel Goldener Anker am Sonntagmittag. Sechs Radebeuler Feuerwehrfahrzeuge rücken am Anger an.

Großes Feuerwehraufgebot am Hotel Goldener Anker. © SZ/Redlich

Das Kötzschenbrodaer Hotel Goldener Anker gehört zu den Gebäuden in der Stadt, die bei einem Feueralarm direkt mit der Einsatzzentrale verbunden sind. Deshalb rückten am Sonntagmittag auch sechs rote Feuerwehrfahrzeuge mit jeweils voller Besatzung an. Der Grund, so die Feuerwehr – ein Rauchmelder hatte kurz vor zwölf Uhr Alarm ausgelöst.

Wie sich herausstellte, gab es jedoch keinen Brand, so die Einsatzleitung nach der Kontrolle im Haus. Auch Roland Paul vom Hotelmanagement konnte beruhigen und bestätigte auf SZ-Nachfrage: „Bei einer Veranstaltung hat ein qualmendes Räucherkerzchen den Melder anspringen lassen.“ Aus dem gut belegten Hotel mussten offenbar keine Gäste evakuiert werden. Nach etwa einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder abrücken. Lediglich die Wachbesatzung für den Weihnachtsmarkt „Lichterglanz & Budenzauber“ blieb weiter in Bereitschaft auf dem Anger in Kötzschenbroda.

