Räuber verletzt Frau in Görlitz

Frau bei Raubüberfall schwer verletzt Görlitz. Ein bislang unbekannter Täter hat hinterrücks eine 41-Jährige vor ihrer Haustür an der Schulstraße angegriffen, sie zu Boden gestoßen, nach ihr getreten und ihre Handtasche entrissen. In dieser befanden sich unter anderem ihre Geldbörse mit diversen Ausweispapieren, Geld- und Krankenkarten, ein kleiner Geldbetrag sowie ein Handy der Marke LG. Der Frau erlitt bei dem Angriff am Samstagabend (zwischen 20.15 und 20.20 Uhr) schwere Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Der Räuber flüchtete nach der Tat mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Berliner Straße. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 03581 650224 im Polizeirevier Görlitz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Niesky. Bei einem Verkehrsunfall in Niesky ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Eine 52-jährige Frau befuhr mit einem Renault am Samstagnachmittag die Straße Am Markt in Richtung Hermann-Klenke-Straße. Vermutlich sah sie den 25-jährigen Radfahrer im Einmündungsbereich (rechts vor links) zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der junge Mann, der unter Alkoholeinwirkung stand, verletzte sich leicht und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Ein Alkoholtest brachte das Ergebnis von umgerechnet 0,78 Promille. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Briefkasten samt Klingelknopf gestohlen Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte haben im Ortsteil Ebersbach an der Weberstraße einen Briefkasten gestohlen. Er war mit Schrauben und Dübeln fest installiert und verschwand in der Nacht von Freitag zu Samstag. An dem Briefkasten befand sich noch der Taster für die Funkklingel. Der Gesamtschaden beträgt etwa 100 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Täter flüchten nach Raubüberfall Zittau. In Zittau haben zwei unbekannte Männer eine 18-Jährige an der Frauenstraße am Durchgang zum „Schleifermännchen“ zu Boden gestoßen und ihr dann ihre Umhängetasche entrissen. Darin befanden sich persönliche Gegenstände und ein kleinerer zweistelliger Bargeldbetrag. Die Unbekannten flohen anschließend am Samstagabend gegen 19.10 Uhr zu Fuß in Richtung Karl-Liebknecht-Ring. Die Frau blieb unverletzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 03583 620 im Polizeirevier Zittau oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfall an der B115 Rietschen. In Rietschen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem hoher Schaden entstand. Ein 35-jähriger Fahrer eines Fiats befuhr am Freitagnachmittag die Straße Heidehäuser und hatte die Absicht, nach rechts auf die Bundesstraße 115 aufzufahren. Vermutlich beachtete er ungenügend den fließenden Fahrzeugverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem VW Polo einer 19-Jährigen, welche auf der Bundesstraße unterwegs war. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10000 Euro.

Täter zu einem Hausfriedensbruch gestellt Görlitz. DIe Polizei hat in Görlitz drei Männer wegen Hausfriedensbruch gestellt. Ein Zeuge verständigte am Freitagnachmittag die Polizei, weil er Personen auf dem ehemaligen Gelände der Medizinischen Klinik in der Dr.-Kahlbaum-Allee gesehen hatte. Unverzüglich nahmen sich zwei Streifen des Polizeireviers Görlitz der Sache an. Sie konnten drei männliche Personen, alle im Alter von 23 Jahren, stellen. Laut Polizei handelt es sich um polnische Studenten aus Warschau. Diese hatten einen Bauzaun so verschoben, dass sie sich Zutritt zum Gelände verschaffen konnten. Sie versuchten in das leerstehende Gebäude zu kommen, was ihnen aber nicht gelang. Nach eigenen Angaben wollten sie Fotos des verlassenen Hauses machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Unfallflucht nach seitlicher ›Berührung Trebendorf. In Trebendorf ist es nach einer Berührung zwischen zwei Fahrzeugen zu einer Unfallflucht gekommen. Die 36-jährige Fahrerin eines grauen Mercedes Vito befuhr am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, die Dorfstraße in Richtung Weißwasser. Etwa 300 m vor dem Feuerwehrgebäude kam ihr ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Dabei kam es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Mercedes Vito am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallgegner setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Vito entstand Sachschaden von etwa 250 Euro, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 03576 2620 im Polizeirevier Weißwasser oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Vier Motorräder aus einer Garage gestohlen Weißkeißel. Unbekannte sind in eine Garage in Weißkeißel im Pappelweg eingebrochen. Sie drangen zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag gewaltsam ein und stahlen vier Oldtimer Krafträder. Es handelt sich um eine Panonia 250, Baujahr 1956, eine MZ RT-0, Baujahr 1953, eine Zündapp 2001 S, Baujahr 1961 und eine DKW 200, Baujahr 1929 im Gesamtwert von etwa 17000 Euro. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Verkehrsunfall mit Blechschaden Görlitz. In der Görlitzer Südstadt hat sich ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw ereignet. Eine 44-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr am Freitagmittag die Jauernicker Straße. In Höhe der Einmündung zur Reichertstraße beachtete sie vermutlich ungenügend eine 73-jährige Fahrerin eines Hondas. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unbekannte stehlen VW T5 Bad Muskau. Unbekannte haben in Bad Muskau einen VW T 5 an der Schillerstraße gestohlen. Das weiße, zehn Jahre alte Fahrzeug hat die amtlichen Kennzeichen GR-SB 35 und verschwand in der Nacht zum Samstag. Im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge, wie Bohrhammer, Handkreissäge und ein Akkuschrauber. Der Wert des Wagens beträgt etwa 15000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Soko Kfz übernommen, die internationale Fahndung wurde eingeleitet.