Räuber und Gendarmen bringen Theater Glück Der Vorverkauf für das diesjährige Sommertheater in Jonsdorf und Zittau ist noch besser gestartet als in den Vorjahren.

Ein bisschen Spaß muss sein: Zum Vorverkauf für das diesjährige Sommertheater hat sich Schauspieler Klaus Beyer im Kostüm unter die Wartenden gemischt. Christina und Kurt Seifert aus Eichgraben (links) hat’s gefallen. © Matthias Weber

Zittau. Es erinnerte schon ein wenig an den Verkauf von Radeberger Bier oder Bananen in den 1970er und 80er Jahren, was sich da vergangenen Sonnabend am Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater abspielte. Die Schlange der geduldig wartenden Menschen reichte gegen 9.30 Uhr bereits vom Haupteingang bis zur Seitentür um die Ecke. Sie alle waren zum Vorverkauf für das Sommertheater 2017 auf der Waldbühne Jonsdorf und auf dem Zittauer Klosterhof gekommen. „Es ist einfach prima! Genau das gleiche Bild wie die Jahre zuvor“, freute sich Monika Schramm vom Verein „Freunde des Zittauer Theaters“. „Da sage noch einer, die Zittauer seien Kulturmuffel.“ Gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Armin Pietsch und Jens Hentschel-Thöricht betreute sie einen Stand mit Info-Material und Flyern, dessen Angebote von den Neuankömmlingen gern in Anspruch genommen wurden. Außerdem baten die Theaterfreunde um Spenden. Über 140 Mitglieder aus allen Bevölkerungsschichten zählt der Verein. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht der Erhalt von 215 Jahren Zittauer Theatertradition. Deshalb ist man sehr froh über den Beschluss der Stadträte, sich mit zehn Prozent der Gesellschafteranteile wieder aktiv einzubringen. Ohne diesen Beschluss wäre wohl der Erhalt für die bisherigen Partner nicht mehr möglich gewesen.

Gegen 9.50 Uhr öffneten sich plötzlich die Türen des Foyers und heraus traten eine Handvoll verwegen aussehender Gestalten, ähnlich denen, die einst unterm Kommando des legendären „Pascherfriedel“, des Oberlausitzer Königs der Schmuggler, ihr Unwesen in den Wäldern an der Grenze zu Böhmen trieben. Doch schon war auch die Staatsmacht zur Stelle. Sogar eine Kanone hatten die Ordnungshüter aufgefahren. Nach einem kurzen, aber heftigen Disput wurde dieses altertümliche Geschütz abgefeuert. Das war zugleich der Startschuss für den Vorverkauf. Die ersten Glücklichen mit frisch erworbenen Tickets waren Christina und Kurt Seifert aus dem Zittauer Ortsteil Eichgraben. Bereits 8.30 Uhr hatte sich das Rentner-Ehepaar hier auf den Stufen postiert. „Wir hatten die Karten schon vorbestellt“, sagte Kurt Seifert. Dabei zeigt er ein ganzes Bündel. „48 müssen es sein“, erklärte er. „Wir vertreten nämlich den Eichgrabener Kulturverein.“ Darunter seien viele Mitglieder, die zum Besucherstamm des Gerhart-Hauptmann-Theaters selbst, aber auch der beiden Spielstätten im Sommer gehören. „Schon in unserer Jugend, als wir noch in Zittau wohnten, gehörte das Theater einfach zu unserem Leben dazu“, ergänzte Christina Seifert. „Daran hat auch der Wechsel des Wohnorts nichts geändert.“ Im Gegenteil, man habe unter den über 60 Mitgliedern des Eichgrabener Kulturvereins mehr Gleichgesinnte gefunden, als anfangs zu vermuten war.

Gegen 13 Uhr war die Aktion schließlich beendet. „Ein voller Erfolg“, sagte Marketing-Chefin Tina Hentschel. „Wir haben das beste Ergebnis der letzten drei Jahre erreicht.“ Für die Aufführungen des Stücks „Der König der Schmuggler – Das Geheimnis des Pascherfriedel“ auf der Waldbühne wurden 1 700 Karten verkauft – 600 mehr als 2016. Für die Kriminalkomödie „Der Pavillon“ im Klosterhof Zittau wurden 400 Karten verkauft. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. An der Spielstätte Görlitz war die Bilanz zum Vorverkaufsstart ebenfalls durchweg positiv. So erfreut sich der Stadthallengarten wieder großer Beliebtheit und ist bereits in einigen Inszenierungen zur Hälfte ausverkauft. Rund 420 Plätze stehen im dortigen Sommertheater zur Verfügung. Insgesamt erlebte das Sommertheater 2017 mit über 2 500 verkauften Tickets einen erfreulich guten Auftakt.

