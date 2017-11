Aus dem Gerichtssaal Räuber kommt hinter Gitter Im Prozess um Raubüberfälle auf zwei alte Damen stellt der Gutachter Schuldunfähigkeit fest. Aber nicht in jedem Fall.

© Symbolfoto: dpa

Ein 37 Jahre alter Döbelner soll für ein Jahr und drei Monate ins Gefängnis. So lautete das Urteil des Schöffengerichts unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg. Ein Gutachter hatte zwar die Schuldunfähigkeit des Drogenabhängigen festgestellt, aber nur in einem der Fälle. Angeklagt war der Mann wegen versuchten Raubs und Körperverletzung. Er hatte am 15. Dezember vorigen Jahres versucht, erst einer 82-jährige und danach einer 93-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Während die erste Tat in der Nähe der Döbelner Sparkasse passierte, überfiel er etwa eine Stunde später die 93-Jährige an der Ritterstraße in Nähe der Staupitzmühle (DA berichtete).

„Ich war auf der Sparkasse“, sagte das 82-jährige Opfer. „Er kam von hinten und zog an meiner Tasche.“ Durch den Angriff sei sie auf den Boden gefallen. Weil sie die Tasche festhielt und um Hilfe rief, gelang es dem Angeklagten nicht, Beute zu machen. Das 93-jährige Opfer konnte an der Verhandlung nicht teilnehmen. Ihre Aussage bei der Polizei wurde verlesen. Auch sie schilderte, wie der Angeklagte von hinten ihre Tasche packte und sie zu Boden riss. Weil ein Autofahrer den Täter festhielt und ein Passant die Polizei rief, kam der Angeklagte auch hier nicht an die Beute.

Der psychiatrische Gutachter Ulrich Zönnchen erklärte den Beschuldigten für die erste Tat für schuldunfähig. „Durch den jahrelangen Konsum verschiedener Drogen hat sein Gehirn Schaden genommen“, sagte er. „Er handelte im Affekt“. Für die zweite Tat geht er dagegen nur von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. „Der angestaute Druck durch den tagelangen Drogenentzug hatte sich schon abgebaut“, so der Gutachter.

Für die erste Tat wurde der Angeklagte freigesprochen und für die zweite Tat zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Außerdem wird er in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Das sei die letzte Chance, ihn von den Drogen wegzubringen, sagte der Verteidiger des Angeklagten.

